Dantejskie sceny w domu wczasowym. Do akcji wkroczyła policja

W środę, 17 września, w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Świeradowie-Zdroju doszło do szokującego zdarzenia. Ratownicy medyczni zostali wezwani do 54-letniego mężczyzny, który – będąc pod wpływem alkoholu – wymagał pomocy.

Zamiast współpracy, medycy spotkali się z wulgarnymi obelgami i groźbami. 54-latek krzyczał, że ich zabije, a dodatkowo naruszył ich nietykalność cielesną. Ratownicy zmuszeni byli wezwać policję.

Policja musiała użyć siły

Agresja mężczyzny szybko wymknęła się spod kontroli. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, musieli użyć środków przymusu bezpośredniego, by go obezwładnić. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Zatrzymany noc spędził w celi, by wytrzeźwieć.

Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim, gdzie usłyszał zarzuty znieważenia ratowników, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz kierowania gróźb karalnych. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego, zakazu kontaktu z pokrzywdzonymi oraz zakazu opuszczania kraju. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

Stwierdził, że nic nie pamięta

– Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia. Oświadczył jednak, że w trakcie zdarzenia był w stanie nietrzeźwości i nic nie pamięta – przekazała w rozmowie z Radiem Eska rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Ewa Węglarowicz-Makowska.

Warto dodać, że ratownicy medyczni objęci są ochroną prawną równą tej, jaką mają funkcjonariusze publiczni. Każdy, kto grozi im, znieważa lub stosuje wobec nich przemoc, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

