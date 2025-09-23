Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Projekt trafił już do Sejmu

Lewica ogłosiła złożenie w Sejmie projektu ustawy „Stop alko lobby”. Zakłada on przede wszystkim nocny zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano na terenie całego kraju. Zgodnie z projektem gminy będą mogły decydować o przedłużeniu zakazu w granicach godzin od 21 do 9 rano.

Ponadto Lewicy zależy na zakazaniu promocji „12+12”, na całkowitym zakazie reklamowaniu alkoholu, na zakazie jego sprzedaży na stacjach benzynowych oraz uregulowaniu jego sprzedaży przez internet. „Wysokoprocentowe napoje dalej będą mogłyby być sprzedawane w barach, klubach oraz lokalach gastronomicznych” — czytamy.

— Dziś mamy 10 razy więcej sklepów z alkoholem niż aptek. Coraz trudniej kupić leki, a coraz łatwiej alkohol. SOR-y zamiast pomagać chorym, zamieniają w izby wytrzeźwień. Z pewnością nikomu się to nie podoba i projekt uzyska poparcie ponad politycznymi podziałami — mówiła w trakcie konferencji prasowej Joanna Wicha, posłanka Lewicy.

— Ograniczenie dostępności oraz ograniczenie ekonomiczne to podstawa walki z alkoholizmem. Wszystkie kraje, które odniosły na tym polu sukces, poszły właśnie w tą stronę. Kampanie edukacyjne są ważne, ale bez zmian nie zajdziemy dalej — stwierdził Wojciech Konieczny, senator i były wiceminister zdrowia.

Temat tzw. nocnej prohibicji został podniesiony ponownie po tym, jak wprowadzeniu takiego rozwiązania w Warszawie stanowczo sprzeciwili się miejscy radni Koalicji Obywatelskiej. Do sprawy tej podczas konferencji prasowej nawiązała Agata Diduszko-Zyglewska, przewodnicząca klubu radnych Lewica-Miasto Jest Nasze w Warszawie.

— Radni KO na ostatniej sesji Rady Warszawy zagłosowali wbrew woli mieszkańców oraz ich interesów. Rozwiązanie systemowe na szczeblu krajowym sprawi, iż taka sytuacja się nie powtórzy — mówiła.

Projekt poparł również Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Lewicy. — Ten projekt wczoraj wpłynął do Sejmu, jestem pewien, że zaraz parlament zacznie nad nim prace — ogłosił.

— Stacja benzynowa to nie jest stacja alkoholowa. Wszyscy widzimy po nocach obrzyganych ludzi, którzy pod sklepami zachowują się w sposób uwłaczający godności. Widzimy rozpijanie się młodzieży oraz to, ile jest wypadków po gorzale. Ten temat powinien być ponadpartyjny — zapowiedział polityk.

