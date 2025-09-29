Pogoda średnioterminowa na 10 dni. Kiedy do Polski wróci ciepło?

W poniedziałek 29 września termometry pokażą od dziewięciu do 16 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy słupki rtęci będą pokazywać od dwóch kresek na minusie do dziewięciu na plusie. Podobne wartości czekają nas w kolejnych dniach. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od dziewięciu do 14 st. C., a w nocy od minus dwóch do plus dziewięciu. W środę termometry pokażą od sześciu do 15 stopni Celsjusza.

W czwartek temperatura minimalna przy gruncie może wynieść trzy kreski na minusie. Z kolei temperatura maksymalnie wyniesie siedmiu do 14 kresek. W piątek słupki rtęci przy gruncie mogą pokazać minus dwa, a maksymalnie na termometrach pojawią się wartości od sześciu do 15 st. C. Cieplej będzie w sobotę. Według prognoz temperatura minimalna wyniesie od dwóch do 12 stopni Celsjusza, a maksymalna od siedmiu do 18 kresek.

Pogoda na 10 dni. W najbliższe dni śnieg w górach, w weekend nawet 18 stopni

W niedzielę słupki rtęci minimalnie pokażą od czterech do dziewięciu, a maksymalnie od siedmiu do 17 st. C. Jeśli chodzi o przyszły poniedziałek to zgodnie z prognozą numeryczną IMGW termometry maksymalnie pokażą od 11 do 17 stopni Celsjusza. Wtorek 7 października będzie nieco chłodniejszy z temperaturami maksymalnymi wahającymi się od ośmiu do 16 kresek. W środę 8 października znów się nieco bardziej ociepli, a słupki rtęci będą pokazywać od 12 do nawet 18 st. C.

Jeśli chodzi o opady to najbliższe 10 dni głównie upłynie nam pod znakiem deszczu. Odrobinę wytchnienia pod tym względem mieszkańcy większości Polski będą mieli jedynie w ten czwartek i piątek. Oprócz opadów deszczu od dziś do czwartku właśnie w rejonach górskich może padać śnieg, a we wtorek 7 października według prognoz spadnie tam śnieg z deszczem.

