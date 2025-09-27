Polskę czeka śnieżna zima. Meteorolodzy już wiedzą

Do Polski wkroczyła astronomiczna i kalendarzowa jesień. Nowa pora roku jest wyraźnie odczuwalna w pogodzie – temperatury w ciągu dnia spadły nawet o kilkanaście stopni a nocami przy gruncie odnotowano nawet przymrozki.

Prognoza pogody. Taka będzie zima w Polsce

Tymczasem eksperci przygotowali już pierwsze, długoterminowe pogody na zimę. Według modeli będziemy mieć do czynienia z odchyleniem temperatury powyżej normy. Wynosi ono około dwóch stopni dla października, listopada, grudnia oraz stycznia i lutego.

Meteorolodzy przewidują, że grudzień będzie przeważnie suchy. Tym samym raczej nie możemy liczyć na białe święta Bożego Narodzenia. Jeśli już pojawią się opady, to będzie to głównie deszcz a nie śnieg. Taka sytuacja ma występować nawet u podnóży gór. Zimowych epizodów możemy się spodziewać głównie na początku grudnia.

Pogoda na zimę 2026 w Polsce. Kiedy spadnie śnieg?

Sytuacja ma znacząco ulec zmianie na początku roku. Z długoterminowych prognoz wynika, że w styczniu i lutym przez Polskę będą się przetaczać liczne fronty atmosferyczne. Na przemian będą to mroźne niże znad Arktyki, a zaraz po nich pojawiać się będzie cieplejsze powietrze z południa.

Ponieważ pogodę w Polsce będzie kształtować tzw. cyrkulacja południkowa, w efekcie będziemy mieli do czynienia ze sporymi spadkami temperatur. Z amerykańskiego modelu Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery (NOAA) wynika, że prognozowane są również silne odchylenie ciśnienia poniżej normy.

Co więcej, styczeń i luty mają być bardzo wilgotne a suma opadów ma znacznie przekroczyć normy znane z poprzednich lat. O ile w pierwszym miesiącu roku śnieg ma się przeplatać z deszczem, to meteorolodzy prognozują, że w lutym do Polski wróci prawdziwa zima a ulice pokryją grube warstwy białego puchu. Najwięcej śniegu ma spaść w Karpatach.

Z kolei klimatolodzy z amerykańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej prognozują wystąpienie od października do grudnia zjawiska La Nina. Kształtuje ono pogodę na całym globie i uważa się, że sprzyja chłodnej i śnieżnej zimie w Europie.

