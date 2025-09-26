Koniec września zaskoczy pogodą. Czego możemy się spodziewać?

Tegoroczne lato w Polsce nie było zbyt spektakularne. Było sporo chłodniejszych oraz deszczowych dni. Początki jesieni zapowiadają się jednak słonecznie. IMGW przedstawiło prognozę na przełom września i października.

Ostatni weekend września. W nocy mogą wystąpić przymrozki

W piątek maksymalna temperatura na terenie kraju wyniesie 17 stopni Celsjusza. Będzie słonecznie, a na niebie nie zobaczymy chmur. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany. W nocy z piątku na sobotę na południowych zachodzie kraju i południa mogą występować deszcze oraz mgły. Widoczność spać może do 200 metrów.

Sobotni poranek przywita przymrozkami. Na wschodzie temperatura spaść może do -3 stopni, w centrum kraju do -1. Najcieplej będzie nad morzem – około 11 stopni.

W sobotę pojawią się chmury – zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Większe zachmurzenie i opady mogą wystąpić na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju. Temperatura wynosić będzie o 14 do 19 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, najcieplej – na zachodzie i południu Polski.

Pogoda na koniec września. W przyszłym tygodniu ochłodzenie

Kolejna noc oznacza większe zachmurzenie, szczególnie na północnym wschodzie. Możliwe są rozpogodzenia na zachodzie i południu kraju. Nie będzie przymrozków – spodziewać się można temperatury od 3 do 10 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają przed mgłami, które pojawić się mogą w Kotlinach Sudeckich. Widoczność może zostać ograniczona do 200 metrów.

Kolejne dni przyniosą niewielkie ochłodzenie. Mogą występować lokalne przymrozki oraz opady deszczu. IMGW poinformowało, że temperatury na przełomie września i października wyniosą od 11 stopni do 16 stopni Celsjusza. Będzie słabo wiało ze wschodu i północnego wschodu.

