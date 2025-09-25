Morze Północne kryje mroczną tajemnicę. Naukowcy znaleźli niepodważalne dowody

Krater Silverpit odkryto w 2002 roku. Od początku wzbudzał emocje ze względu na swój idealnie okrągły kształt i charakterystyczne uskoki. Znajduje się 700 metrów pod dnem Morza Północnego, około 130 kilometrów od wybrzeża Yorkshire.

Przez lata naukowcy spierali się, jak powstał. Jedni uważali, że to efekt uderzenia asteroidy, inni – że winne są ruchy soli pod ziemią lub aktywność wulkaniczna. Teraz pojawiły się dowody, które rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Dowody są jednoznaczne

Nowe badania opublikowane w Nature Communications wskazują na to, że Silverpit to krater po uderzeniu asteroidy. Do takiego wniosku doszedł zespół naukowców z Wielkiej Brytanii po wykorzystaniu najnowocześniejszego obrazowania sejsmicznego, modeli komputerowych i próbek skał pobranych z dna morza.

Doktor Tom Dunkley Jones z Uniwersytetu w Birmingham ustalił, że do uderzenia doszło około 43–46 milionów lat temu. – Badanie skamieniałych szczątków planktonu wykazało, że katastrofa miała miejsce w bardzo krótkim czasie w środkowym eocenie – tłumaczy naukowiec.

W próbkach odnaleziono też wyjątkowe kryształy kwarcu i skalenia, które mogą powstać tylko pod wpływem ogromnego ciśnienia, jakie towarzyszy uderzeniu kosmicznego obiektu.

Asteroida z impetem wleciała do wody. Wywołała tsunami

Według obliczeń asteroida miała około 160 metrów średnicy. Doktor Uisdean Nicholson z Uniwersytetu Heriot-Watt wyjaśnia, że „w ciągu kilku minut po uderzeniu powstała ogromna kurtyna z wody i skał, a następnie zawaliła się do morza, wywołując fale o wysokości ponad 100 metrów”.

Z kolei profesor Gareth Collins z Imperial College London dodaje: „Hipoteza uderzenia od początku wydawała się najprostsza. Teraz mamy wreszcie niepodważalne dowody”.

Czytaj też:

Prehistoryczny bas i ptasie trele. Badacze odtworzyli dźwięki dinozaurówCzytaj też:

Jak wyginęły dinozaury? Odpowiedzią komar zaklęty w bursztynie