Prehistoryczny bas i ptasie trele. Badacze odtworzyli dźwięki dinozaurów

Z tego założenia wyszedł Chór Dinozaurów – nagradzany projekt artystyczny. Koncepcja powstała dzięki współpracy artystki i kompozytorki Courtney Brown z Southern Methodist University w Dallas (Stany Zjednoczone) oraz projektanta Cezarego Gajewskiego z University of Alberta w Kanadzie.

Corythosaurus jako pierwszy głos chóru

Pierwszy instrument zbudowany w ramach przedsięwzięcia bazuje na wyglądzie Corythosaurusa – roślinożernego dinozaura z późnej kredy, który wyróżniał się wysokim grzebieniem na głowie. Badacze sądzą, że ta struktura pełniła rolę rezonatora – zwierzę mogło przepuszczać powietrze przez kanały w czaszce, wydając donośne i niskie dźwięki. Służyły one prawdopodobnie zarówno do zwabienia partnera, jak i ostrzegania stada przed niebezpieczeństwem.

Instrument został opracowany na podstawie tomografii komputerowej skamieniałych czaszek. Ostateczna wersja to wydrukowana w technologii trójwymiarowej replika grzebienia, wyposażona w cyfrową skrzynkę głosową oraz głośnik. System kamer i mikrofonów rejestruje ruchy ust użytkownika, a następnie modyfikuje brzmienie przepuszczane przez model, tworząc dźwięk zbliżony do tego, jaki mógł wydawać Corythosaurus.

Kolejny etap? Opancerzony ankylozaur

Corythosaurus to dopiero początek. Courtney Brown zapowiada, że kolejnym dźwiękowym bohaterem projektu będzie Ankylosaurus – ciężko opancerzony roślinożerca, którego krtań, zaskakująco podobna do ptasiej, została niedawno szczegółowo zbadana.

– Naszą wizją jest stworzenie całego Chóru Dinozaurów, który zaowocuje społecznymi, partycypacyjnymi doświadczeniami muzycznymi i zespołowymi dziełami muzycznymi, wspólną nauką i doświadczaniem muzyki, dinozaurów, technologii i nauki – podkreśla Brown na stronie projektu.

