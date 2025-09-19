Taka będzie zima w Polsce. Meteorolodzy wiedzą, kiedy spadnie śnieg

Kalendarzowe lato nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Zanim jednak na dobre pożegnamy się z ciepłymi dniami, pogoda przygotowała dla nas małą niespodziankę. Meteorolodzy zapowiadają, że nadchodzący weekend (20-21 września) będzie wyjątkowo słoneczny a na termometrach w niektórych regionach kraju zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda ulegnie pogorszeniu na początku przyszłego tygodnia. Temperatury w przeważającej części Polski mają spaść do 15-18 stopni Celsjusza, spodziewane są także opady deszczu.

Tymczasem synoptycy opracowali już pierwsze, długoterminowe pogody na jesień i zimę. Według ekspertów z IMGW, listopad i grudzień nie będą odbiegać od zim znanych z poprzednich lat pod względem temperatury.

Piotr Szuster, starszy specjalista IMGW podkreślił, że aktualne wyliczenia modeli numerycznych wskazują na to, że początek zimy będzie raczej łagodny.

– Trzeba brać pod uwagę to, że wyliczenia dotyczą średnich wartości parametrów dla miesiąca i oczywiście to nie będzie przekładać się bezpośrednio na pogodę w każdym z dni grudnia. Oczywiście opady śniegu czy przymrozki dalej będą możliwe – wyjaśnił ekspert.

Zmiany – według IMGW – ma przenieść styczeń. Modele pokazują, że w zdecydowanej większości polskich miast mają zostać przekroczone normy – zarówno pod względem temperatury, jak i opadów.

Z kolei amerykański model CFS pokazuje, że chociaż zima w Polsce ma być w tym roku łagodna, to jej pierwsze mocniejsze efekty odczujemy już w połowie listopada lub na początku grudnia, kiedy to w naszym kraju spodziewane są pierwsze opady śniegu. Najmocniej ma popadać w górach i to właśnie na południu kraju biały puch będzie się utrzymywał najdłużej.

Według meteorologów znacznie częściej niż ze śniegiem będziemy mieli do czynienia z opadami deszczu. Temperatury powietrza częściej będą dodatnie a duże mrozy mają występować rzadko.

