Taka będzie zima w Polsce. Meteorolodzy już wiedzą

Lato nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Chociaż w czerwcu i lipcu pogoda częściej przypominała późną wiosnę lub wczesną jesień, niż prawdziwe lato, sierpień w końcu pozwolił nam się cieszyć z ciepłych i słonecznych dni. Początek września także można zaliczyć do udanych pogodowo.

Prognoza pogody na jesień. Taki będzie listopad

Amerykański model CFS też przewiduje, że tegoroczna jesień ma być dość ciepła. Nad Europą mają się pojawić układy wysokiego ciśnienia, które przewiną się głównie przez zachodnią, środkową oraz południową część kontynentu. Z tego powodu temperatury w Polsce między wrześniem a listopadem mają być średnio o 1-1,5 stopnia Celsjusza wyższe niż zazwyczaj.

Tymczasem eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali już pierwsze długoterminowe prognozy pogody na tegoroczną zimę. W przypadku 20 polskich miast temperatury mają być w normie a w sześciu mają je przekroczyć. Chodzi o Poznań, Szczecin, Toruń, Koszalin, Zieloną Górę oraz Gorzów Wielkopolski. W Szczecinie średnia ma wynosić nawet 5,8 stopnia Celsjusza. Pod względem opadów listopad nie powinien znacząco odbiegać od wartości norm wieloletnich na terenie całej Polski.

Zima 2026. Pogoda na grudzień i styczeń

Zdaniem meteorologów w grudniu pogoda także ma być podobna do tej, którą znamy z poprzednich lat. Spore zmiany czekają nas natomiast w styczniu. W zdecydowanej większości polskich miast mają zostać przekroczone normy – zarówno pod względem temperatury, jak i opadów. Przykładowo średnia temperatura w Gdańsku ma wynosić od -0,7 do 1,6 stopnia Celsjusza, w Warszawie od -2,6 do -0,3 stopnia, a w Krakowie od -1,8 do -0,4 stopnia Celsjusza.

Mimo zapowiadanych sporych opadów, specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wykluczają, że właśnie w styczniu pojawią się okresy z odwilżami, które będą nieco przypominały wiosnę.

