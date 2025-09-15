Gorący akcent przed nadejściem jesieni. Sensacyjna prognoza pogody

Przez najbliższy tydzień fale ciepłego i chłodniejszego powietrza będą toczyć pojedynki nad Europą Środkową, a to będzie skutkowało kolejnymi niżami i frontami atmosferycznymi, które będą przesuwały się nad naszą częścią kontynentu. Jak wynika z długoterminowej prognozy pogody, którą przygotował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w efekcie wspomniane niże będą kierować do nas albo ciepło z południa, albo chłód z północnego zachodu.

Przełom lata i jesieni zaskoczy? Szykuje się gorący akcent

Efektem tych wszystkich zależności będzie duża zmienność pogody. Prognozuje się, że jedna z fal ciepła dotrze do kraju w czasie najbliższego weekendu, a wtedy odnotujemy duży skok temperatury. W poniedziałek 15 września termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Delikatne ochłodzenie będzie zauważalne dwa dni później, kiedy wartości będą oscylować w granicach 15-19 stopni Celsjusza.

Zdecydowanie cieplej zrobi się pod koniec tygodnia – w piątek 19 września, kiedy będzie nawet 25 stopni, a kulminacja wysokich temperatur przypadnie tuż przed początkiem jesieni – na najbliższą niedzielę. Wtedy termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza, a w najchłodniejszych miejscach wartości te nie spadną poniżej 20 stopni.

Kiedy jesień rozgości się w Polsce? Wrzesień będzie zaskakiwał niemal do końca

Kolejny tydzień rozpocznie się z wartościami delikatnie przekraczającymi 20 stopni Celsjusza, które z upływem kolejnych dni będą się zmniejszały. W czwartek 25 września odczuwalny będzie spadek temperatury, która w różnych regionach Polski będzie wahała się od 13 do 17 stopni. Ostatnie dni miesiąca to coraz mniejsze szanse na przekroczenie bariery 20 stopni Celsjusza. Tak może się stać jedynie 29 września.

