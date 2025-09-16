Burze i nawałnice w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla tych regionów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenia meteorologiczne, związane z burzami i deszczem. Dotyczą regionów na południu Polski, między innymi Podkarpacia, Małopolski i Śląska.

Od wtorkowego (16 września) poranka dobiegają informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym. O części z nich rozgłośnia RMF FM dowiedziała się od słuchaczy, a pozostałe przekazane zostały m.in. przez lokalne media (w tym Bocheński Portal Ratowniczy).

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW. Przez południe Polski przetoczą się burze z intensywnym deszczem

IMGW wskazuje, że burzom mogą towarzyszyć obfite opady deszczu – w ilości nawet 35 milimetrów. Oprócz tego spodziewać można się wiatru w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie spaść może też grad. W Małopolsce przykładowo ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do około 11 godziny (przed południem).

Serwis rmf24.pl podaje, że sytuacja pogodowa wpływa na warunki na drodze. Kierowcy – słuchacze RMF FM i czytelnicy portalu radia – przekazali, że na wysokości Prószków (województwo opolskie), między węzłami Opole Południe a Opole Zachód, wystąpiły problemy z przejazdem. Doszło tam też do wypadku – samochód osobowy wypadł z drogi, co skończyło się odniesieniem obrażeń przez jedną z osób.

Zaleca się zachować ostrożność – jadąc w deszczu. Przy takiej pogodzie łatwo stracić kontrolę nad pojazdem.

Kolizje i wypadki. Sytuacja pogodowa nie sprzyja kierowcom

Serwis bochnia112.pl podał zaś nad ranem, że w Siedlcu, na drodze w kierunku Nieszkowic, doszło do kolizji dwóch aut. Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał w związku ze zdarzeniem drogowym. Na miejscu zjawili się jednak przedstawiciele różnych służb – straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Fragment drogi pozostaje nieprzejezdny.

