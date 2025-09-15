Dron nad budynkami rządu. Tusk poinformował o zatrzymaniach Białorusinów

W poniedziałek 15 września premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy dronem latali nad Belwederem.

Warszawa. Dron latał nad budynkami rządowymi

„Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu” – pisał szef rządu w mediach społecznościowych. Informację o zatrzymaniach w rozmowie z Interią potwierdziła rzeczniczka ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka.

Do zdarzenia doszło krótko po tym, jak premier zamieścił w sieci wpis o zagrożeniach płynących zza wschodniej granicy. „Nie szukajcie wroga na Zachodzie. Europejscy sojusznicy nie zawiedli w chwili próby. Zagrożeniem jest Wschód i ci wszyscy, którzy próbują rozbić euroatlantycką jedność” – pisał do osób, które chętnie krytykują Unię Europejską i NATO.

Rosyjskie drony nad Polską

Podejrzane zachowanie Białorusinów miało miejsce zaledwie kilka dni po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. „Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” – informowało 10 września polskie wojsko.

„W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” – dodawano.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – informowano dalej. Ostatecznie w wielu miejscach polski znaleziono 17 rosyjskich dronów.

