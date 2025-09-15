Były prezydent Rosji odniósł się w mediach społecznościowych do kilku ostatnich wydarzeń. „Im mniejszy kraj, tym bardziej zadziorni i głupsi są jego przywódcy” – skomentował Dmitrij Miedwiediew obecność w Kijowie estońskiego ministra obrony Hanno Pevku. Były rosyjski przywódca drwił również z operacji NATO „Wschodni Strażnik”. Miedwiediew ocenił, że „potężna europejska inicjatywa jest zabawna i to chyba wszystko, co pozostało z tzw. koalicji chętnych”.

„A tak poważnie, to realizacja prowokacyjnej idei kijowskich i innych głupków o utworzeniu »strefy zakazu lotów nad Ukrainą« i możliwości zestrzelenia naszych bezzałogowych statków powietrznych przez kraje NATO będzie oznaczała tylko jedno – wojnę NATO z Rosją. Należy nazywać rzeczy po imieniu!” – przekonywał były prezydent Rosji. Temat poruszył m.in. Radosław Sikorski.

Były prezydent Rosji grozi „dziwakom” z Brukseli i UE. Zapowiada ściganie „do końca świata”

Miedwiediew jako „kradzież” ocenił pomysł, aby zamrożone rosyjskie aktywa trafiły do Ukrainy jako „pożyczki reparacyjne”. Były przywódca Rosji przekonywał, że jeżeli pomysł „różnych dziwaków” z Brukseli i krajów UE zostanie wcielony w życie, to Moskwa „wszystkimi możliwymi sposobami aż do końca świata będzie ścigać państwa Unii Europejskiej, a także eurodegeneratów z Brukseli i poszczególnych krajów UE, którzy spróbują odebrać Rosji ich własność”.

Miedwiediew odniósł się także do wypowiedzi szefowej austriackiego MSZ Beate Mainl-Reisinger, która zaproponowała, aby to właśnie w tym kraju powinny odbyć się negocjacje między Rosją a Ukrainą. Szefowa austriackiej dyplomacji powołała się na status neutralności Austrii. „Wygląda na to, że Beate wytrzeźwiała po austriackim sznapsie i bardzo się przestraszyła. Historii należy uczyć w szkole” – zakończył były rosyjski prezydent.

