Kiedy spadnie pierwszy śnieg w Polsce? Długoterminowa prognoza do stycznia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody, która obejmuje blisko pięć miesięcy – ze styczniem 2026 r. włącznie. Wynika z niej, że zima 2025/2026 ma być – pod względem temperatury – zbliżona do normy wieloletniej.

A co za tym idzie, synoptycy nie przewidują gwałtownych wahań – ani wyjątkowo zimnych temperatur, ani szczególnie gorących. W grudniu zarówno średnie wartości na termometrach, jak i sumy opadów, będą utrzymywały się w normie, porównując je do wskaźników z poprzednich lat.

Zima 2025. Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Aura może zaskoczyć

Z kolei styczeń 2026 r. zapowiada się dość nietypowo. Synoptycy prognozują, że temperatura w całej Polsce będzie wyższa od norm wieloletnich. Tak samo będzie w przypadku sumy opadów – zarówno deszczu, jak i śniegu. Ale biały puch nie będzie utrzymywał się długo ze względu na wysokie – jak na zimę – wartości na termometrach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza, że właśnie w styczniu pojawią się okresy z odwilżami, które będą przypominały wiosnę.

Wraz ze zbliżaniem się zimy, pojawiają się też pytania o to, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Jak podało rmf24.pl, tradycyjnie opady białego puchu wystąpią najwcześniej w górach i na wschodzie kraju – w drugiej połowie listopada lub na początku grudnia. W pozostałych częściach kraju śniegu należy się spodziewać w grudniu. Z obecnych prognoz nie wynika, aby miał się utrzymywać długo na innych obszarach niż tereny górskie.

Dla miłośników zimowego szaleństwa jest to więc konkretna wskazówka, jak planować wyjazdy na ferie, których pierwsza tura (dla uczniów z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) rozpocznie się 19 stycznia.

Czytaj też:

Śmierdzące pluskwiaki w polskich domach. Jak pozbyć się „pasażerów na gapę”?Czytaj też:

Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Uwaga na „byki”!