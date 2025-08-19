MEN opublikowało kalendarz nowego roku szkolnego. Rodzice zgłaszają „ale”

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło kalendarz nowego roku szkolnego. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 1 września 2025 r., a zakończą 26 czerwca 2026 r. Przerwa zimowa została zaplanowana od 22 do 31 grudnia 2025 r.

MEN opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026. Rodzice mają zastrzeżenia

Z kolei ferie zimowe zostały podzielone na trzy tury. Od 19 stycznia do 1 lutego będą wypoczywać uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego – z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego, a od 16 lutego do 1 marca – z podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna będzie trwała w dniach 2-7 kwietnia.

Warto wspomnieć, że dotychczas ferie zimowe odbywały się z podziałem na cztery tury. Dla części rodziców wprowadzona zmiana jest wątpliwa. – Już przy podziale na cztery terminy ferii w popularnych miejscowościach narciarskich w Polsce były tłumy ludzi. Połowę czasu przeznaczonego na aktywności na stoku trzeba było odstać w kolejkach do wyciągów – mówi w rozmowie z eDziecko pani Olga, mama dwojga dzieci w wieku szkolnym. – Trudno mi sobie wyobrazić, jak będzie teraz. A co z noclegami? W zeszłym roku miałam problem ze znalezieniem czegoś w Krynicy Górskiej i Wiśle, a ponieważ popyt był wysoki, to ceny również – dodaje.

Podobne wątpliwości ma pani Joanna. – Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Obawiam się jednak, że w miejscowościach turystycznych będzie bardzo tłoczno, a znalezienie fajnego noclegu w przystępnej cenie będzie graniczyło z jeszcze większym cudem, niż dotychczas – ocenia.

