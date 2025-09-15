Śmierdzące pluskwiaki w polskich domach. Jak pozbyć się „pasażerów na gapę”?

Wtyk amerykański pierwotnie żył w Ameryce Północnej, a obecnie – w konsekwencji ogólnoświatowego handlu drewnem i sadzonkami drzew iglastych – rozprzestrzenił się także w innych regionach świata. Jak podaje wyborcza.pl, ten „pasażer na gapę” zadomowił się w wielu miejscach jako gatunek inwazyjny, który obecnie nie został odnotowany jedynie na Antarktydzie.

Śmierdzący pluskwiak wdziera się do polskich domów. Czy jest szkodliwy dla ludzi?

Wtyk amerykański (łac. Leptoglossus occidentalis) po raz pierwszy pojawił się w Polsce w 2007 r. Żeruje przede wszystkim na drzewach iglastych, a przy użyciu swojej kłujki wysysa soki roślinne z szyszek, igieł i młodych pędów roślin. Pojawia się pytanie, czy ten – dorastający dwóch centymetrów – pluskwiak może w jakikolwiek sposób być szkodliwy dla ludzi. Odpowiedź jest bardzo prosta.

„Nie. Wtyk amerykański – jak to pluskwiak – ma kłujkę do pobierania pokarmu płynnego, a nie gryzący aparat gębowy, jak chociażby chrząszcze. Kłujki tej nie wykorzystuje też jak komary czy pluskwy domowe, które odżywiają się krwią, a więc człowiekowi nic nie zrobi” – podała wyborcza.pl.

Banalny sposób na wtyka amerykańskiego. Zadziała nie tylko na niego

Cechą charakterystyczną wtyka amerykańskiego jest sposób działania mechanizmu obronnego tego owada. Dyskomfort może wywoływać fakt, że w momencie zagrożenia wydziela feromon w formie substancji o nieprzyjemnym, a do tego bardzo intensywnym zapachu.

Wtyk amerykański wraz ze spadkiem temperatur próbuje przedostać się do domów, gdzie wyczuwa cieplejszą aurę. Co zrobić, aby nie pozwolić mu dostać się do wnętrza mieszkań? Tutaj sprawdzi się bardzo prosta metoda: zamontowanie siatki przeciw owadom w oknach, która wyłapie nie tylko wtyki amerykańskie.

