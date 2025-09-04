Inwazja moli spożywczych w polskich kuchniach. „Zżerają wszystko”

Mole spożywcze to plaga w wielu domach. Mogą pojawić się w mieszkaniach np. w efekcie wizyty... w sklepie. W tym kontekście prof. Stanisław Ignatowicz zwrócił uwagę na cukierki, które są sprzedawane na wagę. – Cukierki są eksponowane do sprzedaży w dużych, kartonowych pudłach, których zawartość jest uzupełniana z dnia na dzień. To oznacza, że na stare, coraz starsze cukierki dosypywane są nowe. Te stare mogą mieć nawet wiele miesięcy – powiedział entomolog w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

– A trzeba wiedzieć, że mole spożywcze są bardzo łakome, zżerają wszystko, nie tylko produkty zbożowe, ale także zioła, herbatę, bakalie, a jeśli w cukierkach są orzechy, to one po prostu wariują ze szczęścia. A my te pyszności przynosimy do domu, dlatego w ponad 90 proc. pomieszczeń kuchennych czy spiżarni mole spożywcze są nieproszonymi gośćmi – kontynuował ekspert.

Mole spożywcze w kuchni? „Zazwyczaj wykrywamy te szkodniki zbyt późno”

Czy istnieje jakiś skuteczny sposób, aby mole spożywcze nie pojawiały się w domowych kuchniach i spiżarniach? – Z tym jest właśnie największy problem, gdyż zazwyczaj wykrywamy te szkodniki zbyt późno – albo jak dorosłe osobniki siedzą na ścianach albo jak opakowania produktów są spowite wytwarzaną przez nie przędzą – powiedział prof. Ignatowicz.

Jak dodał, najprostszy sposób to zaopatrzenie się w szczelnie zamykane pojemniki. – Bardzo szczelnie, bo już otworek wielkości kropki pisanej Roman Times 12 to wrota dla przedsiębiorczej i zdesperowanej larwy. A ta, jak już wejdzie, naje się, utyje, to żeby wyjść przegryzie opakowanie, zostawiając w środku swoje odchody i przędzę – dodał ekspert. – Ta przędza odgrywa dużą rolę w życiu moli – pod jej okrywą mogą bezpiecznie żerować, chroni je też przed ich wrogami, jakimi są błonkówki Habrobracon lub Venturia canescens, a potem z tej przędzy robią kokon, w którym się przepoczwarzają – podsumował wątek.

Aby pozbyć się moli spożywczych, należy wyrzucić wszystkie produkty, w których znaleziono te żyjątka, a także porządnie wyszorować wnętrza szafek. Warto do tego użyć wody z octem lub wody z sokiem z cytryny. Mole nie znoszą też zapachu suszonej mięty, goździków i lawendy. Saszetki, które są nimi wypełnione, warto porozkładać po szafkach. Należy też pamiętać o ich regularnym wymienianiu.

