Groźne robale z Meksyku zadomowiły się w Polsce. „To szkodniki”

Wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) to robak, który pochodzi z terenów położonych na zachód od Gór Skalistych (wschodnia część Kordylierów). Blisko dwie dekady temu po raz pierwszy odnotowano jego obecność odnotowano we Wrocławiu i Miechowie.

Wygląd i zapach, który jego organizm wydziela w stresujących sytuacjach, nie przysparzają mu sympatii. „To szkodnik” – pisze wprost Nadleśnictwo Przemków.

Można je spotkać w całej Polsce. Wydzielają ohydny zapach, mogą wyrządzić szkody materialne

Lasy Państwowe piszą, że naturalnym środowiskiem bytowania L. occidentalis są: Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone. Do Europy zawędrował dopiero w 1999 roku (osobniki wtyka zauważone zostały wówczas na terenie Włoch), a do Polski – w 2007 r. Kto przyczynił się do jego pojawienia się na południu kontynentu ponad 25 lat temu? „Najprawdopodobniej pojawił się na naszym kontynencie za sprawą człowieka – przywędrował podczas jednego z transportów morskich” – tłumaczą eksperci we wpisie na Facebooku.

I choć najpierw odnotowano jego obecność na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, to jednak nie oznacza to, że nie spotkamy go na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, Śląsku czy Podkarpaciu. „Wtykowi amerykańskiemu niestraszne są: (...) Warszawa, Poznań, Kalisz, Bieszczady czy Sudety. Zauważono go nawet u brzegów Bałtyku” – informuje Nadleśnictwo Przemków (obejmujące tereny województwa dolnośląskiego czy lubuskiego).

Owady te uwielbiają zimować w polskich domach

Gatunek ten jest inwazyjny. Szkodnik ów „może powodować zamieranie drzew – wtyki wysysają bowiem z zielonych szyszek i igieł soki, prowadząc do ich wysuszenia”. „Może też zaszkodzić człowiekowi w jego domostwie – w rzadkich przypadkach, poprzez swoje kłujki, narusza rury instalacji wodnej” – ostrzegają pracownicy LP.



Warto wiedzieć, że gdy robi się chłodniej, „szukają miejsca do przezimowania”. Stąd ich zwiększająca się jesienią obecność w polskich domach.

Pluskwiaki te mierzą od 15-20 milimetrów. Ich ubarwienie jest brązowoczerwone lub brązowożółte. W sytuacji zagrożenia wydzielają gorzki zapach, zdecydowanie nieprzyjemny dla większości ludzi. Na szczęście nic nie wiadomo o tym, by wtyki przenosiły groźne patogeny, którymi mogłyby zarazić człowieka.

facebook

Czytaj też:

Małe białe muszki niszczą ogród i balkon. Ten trik działa lepiej niż chemia

Czytaj też:

Eksperci ostrzegają: jesienią ślimaki składają jaja. Ten odpad kuchenny blokuje inwazję