Upały nadciągają do Polski, potem jesień nie będzie się patyczkować. Nowa prognoza

W piątek 19 września temperatura będzie wahała się od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 23 stopnie w centralnej Polsce, do 25 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Jak podało TVN Meteo, zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a na północy i północnym-wschodzie jego prędkość może osiągnąć do 60 km na godzinę.

Gorący akcent przed nadejściem jesieni. Temperatura „wystrzeli”!

W następnych dniach – w konsekwencji przesuwania się wyżu – należy się spodziewać jeszcze wyższych wartości na termometrach. Temperatura będzie osiągała od 25 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 27-28 stopni w centrum kraju, do lokalnie 29 stopni na Śląsku i w Małopolsce. W niedzielę może być jeszcze cieplej: od 25 stopni Celsjusza na Podlasiu, poprzez 28 stopni w regionach centralnych, do 30 stopni lokalnie na Pogórzu Karpackim.

Z dostępnych prognoz wynika, że będzie to ostatni akcent prawdziwego gorąca przed nadejściem jesieni. W poniedziałek północnoatlantycki wir niżowy zacznie tłoczyć w nasz rejon Europy chłodne masy powietrza polarnego, które – wraz z upływem kolejnych dni – będą coraz bardziej dawały o sobie znać, zmieniając warunki atmosferyczne.

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni temperatury zaczną spadać. We wtorek 23 września temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu, poprzez 20 stopni w centrum kraju, do 23 stopni na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a w trakcie przechodzenia burz – silny.

Jaka będzie zima 2025/2026? Styczeń może zaskoczyć

Niektórzy myślami sięgają już znacznie dalej. Są osoby, które zastanawiają się, jaka będzie zima 2025/2026. Czy spełni oczekiwania miłośników białego szaleństwa? Z długoterminowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że styczeń 2026 r. może zaskoczyć i pojawią się w nim okresy z odwilżami, które będą przypominały wiosnę.

Czytaj też:

Gorący akcent we wrześniu, potem przymrozki? Meteorolodzy odsłaniają kartyCzytaj też:

Kiedy spadnie pierwszy śnieg w Polsce? Długoterminowa prognoza do stycznia