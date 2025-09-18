Taka będzie zima 2025/2026 w Polsce. Meteorolodzy odsłaniają karty

Mimo że jeszcze nie zaczęła się nawet kalendarzowa jesień, a w nadchodzący weekend termometry mają wskazywać wartości sięgające nawet 30 stopni Celsjusza, niektórzy myślami sięgają już znacznie dalej. Są osoby, które zastanawiają się, jaka będzie zima 2025/2026. Czy spełni oczekiwania miłośników białego szaleństwa?

Jaka będzie zima 2025/2026? Meteorolodzy już wiedzą

Serwis twojapogoda.pl poinformował, że z długoterminowych prognoz wynika, że temperatura powietrza wyniesie od 1,5 do 2,5 stopnia Celsjusza powyżej normy wieloletniej, ale jednocześnie dodano zastrzeżenie, że poszczególne zimowe miesiące będą przebiegały w nieco innej pogodowej aurze. To właśnie w grudniu średnia miesięczna temperatura ma oscylować w okolicach normy, a jeśli powyżej niej – to w sposób nieznaczny. W tym miesiącu należy też częściej spodziewać się śniegu niż deszczu.

Z kolei styczeń może mocno zaskoczyć, bo średnie temperatury mają osiągać od 2 do nawet 3,5 stopnia Celsjusza powyżej wieloletniej normy, a najwyższe odchylenie będzie zauważalne we wschodnich regionach Polski. Ze względu na to biały puch nie będzie miał szans utrzymać się długo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza, że właśnie w styczniu pojawią się okresy z odwilżami, które będą przypominały wiosnę.

Prognozy długoterminowe na zimę. Jest jeden haczyk

Trzeba też pamiętać, że prognozy sezonowe wskazują ogólny trend, a nie opisują w sposób precyzyjny warunków atmosferycznych, które będą panowały za kilka miesięcy. Jednocześnie mogą stanowić wskazówkę, kiedy planować wyjazdy na ferie, których pierwsza tura (dla uczniów z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) rozpocznie się 19 stycznia.

