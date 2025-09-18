Polska w potrzasku niżu i wyżu. Taka pogoda czeka nas przed weekendem

Redakcja „Faktu” zauważyła, że Polska znalazła się między niżem (barycznym, inaczej cyklonem – zjawiskiem pogodowym, któremu towarzyszy niskie ciśnienie atmosferyczne, zachmurzenie, opady deszczu i silny wiatr) znad Atlantyku i Skandynawii a wyżem z Alp i Bałkanów.

Co to oznacza? Że 18 i 19 września będzie pochmurno, chociaż nie przez cały czas. I nie wszędzie.

Prognoza na czwartek i piątek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że jutro w południe „na zachodzie kraju zachmurzenie” będzie „duże i całkowite”, ale „z większymi przejaśnieniami”. „Na wschodzie” zjawisko będzie „małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego”. Jeśli chodzi o południowy wschód Polski – będzie „miejscami słabe”.

„Temperatura maksymalna”, jakiej możemy spodziewać się w czwartek, oscylowała będzie wokół „16 stopni Celsjusza – na północy (miejscami) i w rejonach podgórskich”, „18°C – w centrum” do maksymalnie 20°C lub „21°C na krańcach zachodnich i południowym wschodzie”.

Jaka pogoda będzie 18 i 19 września?

Jeśli chodzi o pojutrze – sytuacja przedstawia się lepiej. „W dzień na południowym zachodzie kraju zachmurzenie na ogół małe. Na pozostałym obszarze – duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, postępującymi od zachodu i południa kraju” – ustalili eksperci z IMGW. Meteorolodzy informują też o „słabych opadach deszczu” i porannej mżawce.

Temperatura będzie dość komfortowa (dnia 19 września). Termometry wskażą maksymalnie „od ok. 20°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, do 24°C w centrum i 27°C na południowym zachodzie”.

W nocy pojawi się gęsta mgła. Lepiej być ostrożnym

W nocy, między czwartkiem a piątkiem, „w kotlinach sudeckich, utworzą się mgły ograniczające widoczność” – ostrzega IMGW. Mogą się one rozciągać na obszarze ok. 300 metrów.

