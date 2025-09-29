Długoterminowa prognoza pogody. Meteorolodzy wiedzą, jaki będzie październik

Za warunki atmosferyczne nad Europą odpowiadają przede wszystkim dwa ośrodki ciśnienia – wyż na północy, który rozciąga się od Skandynawii po Rosję, a także – choć w mniejszym stopniu – niż, który przemieszcza się nad południową częścią kontynentu. Jak podało TVN Meteo, taki układ sprawia, że w naszym regionie Europy dochodzi do wschodniej cyrkulacji powietrza, a to skutkuje tym, że zimne masy, które przemieszczają się po obrzeżach fińsko-rosyjskiego wyżu, wtargną nad centrum kontynentu i będą zmierzały dalej na zachód i południe Europy, a w konsekwencji dojdzie do ochłodzenia.

Prognoza na początek jesieni 2025. Taki będzie październik

Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl, przygotował autorską, długoterminową prognozę pogody na najbliższe 16 dni. Wynika z niej, że na przełomie września i października temperatura będzie wahała się od 9 stopni Celsjusza do maksymalnie 15 stopni, a w czasie nocnych rozpogodzeń możliwe będą przymrozki.

W kolejnych dniach, od weekendu 4-5 października, znowu termometry zaczną wskazywać wyższe wartości, aby w dniach 7-11 października osiągnąć 18-20 stopni Celsjusza. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo, a już 12 października rozpocznie się kolejna fala ochłodzenia. Wówczas temperatura ponownie spadnie i maksymalnie będzie wynosić 15-16 stopni Celsjusza.

Jaka będzie zima 2025/2026? W sezonowej prognozie jest „haczyk”

Niektórzy myślami sięgają jeszcze dalej i zastanawiają się, jaka będzie zima 2025/2026. Z obecnie dostępnych prognoz wynika, że najprawdopodobniej okaże się cieplejsza od normy klimatycznej. Ale to nie oznacza, że nie będą pojawiać się epizody z napływem zimnych mas powietrza z północy i wschodu Europy.

Warto podkreślić, że sezonowa prognoza pogody może pełnić rolę jedynie pewnego rodzaju wskazówki, jak będą przebiegały kolejne miesiące. Nie dostarcza precyzyjnych informacji na temat warunków atmosferycznych.

Czytaj też:

Polarno-morska masa powietrza napłynęła do Polski. Skutki będą mocno odczuwalneCzytaj też:

Pierwsze przymrozki w Polsce. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści