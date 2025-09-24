Polarno-morska masa powietrza napłynęła do Polski. Skutki będą mocno odczuwalne

W Polsce wraz z nadejściem kalendarzowej jesieni stanie się typowo jesienna pogoda. W pierwszej połowie tygodnia do Polski napłynie chłodna polarno-morska masa powietrza z północnego zachodu, która przyniesie znaczne ochłodzenie. Będzie to znaczna różnica, biorąc pod uwagę, że w miniony weekend mogliśmy liczyć nawet na 30 stopni Celsjusza. Teraz słupki rtęci w dzień będą pokazywać kilkanaście stopni, a w nocy możliwe są wartości poniżej zeta.

W środę temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie za to w rejonach podgórskich i lokalnie na Podkarpaciu, od dziewięciu do 13 kresek. W nocy ze środy na czwartek termometry wskażą z kolei od trzech do siedmiu st. C., a nad morzem miejscami będzie ok. 10 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie miejscami należy się spodziewać spadku temperatury do jednej kreski na plusie i możliwych przygruntowych przymrozków do minus dwóch st. C.

Prognoza pogody do końca piątku. W nocy będą przymrozki

W czwartek w dzień słupki rtęci pokażą w kraju od 12 do 16 stopni Celsjusza, a na obszarach podgórskich miejscami ok. 10 kresek. Z kolei w nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna wyniesie od jednego st. C. na północnym wschodzie, przez ok. pięć stopni Celsjusza w centrum, do ośmiu kresek na południowym zachodzie i dziewięciu st. C. w rejonie Półwyspu Helskiego. Na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do dwóch kresek na minusie.

W piątek termometry wskażą od 12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, przez ok. 15 kresek na przeważającym obszarze, do 17 st. C. na południowym wschodzie i północnym zachodzie. W nocy z piątku na sobotę słupki rtęci pokażą z kolei od dwóch stopni Celsjusza na północnym wschodzie do ośmiu kresek na zachodzie i miejscami 11 st. C. nad morzem. Na północnym wschodzie możliwy spadek temperatury przy gruncie do ok. jednej kreski poniżej zera.

