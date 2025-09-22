Taki będzie październik w Polsce. Ekspert: To nie była ostatnia fala ciepła

Po dość kapryśnym lecie, wrzesień był naprawdę udany pod względem pogody. Termometry pokazują dotąd niemal 2,7 kresek więcej niż przewidują normy. Szczególnie miniony weekend (20-21 września) przyniósł nam mnóstwo słońca oraz wyjątkowo wysokie temperatury jak na tę porę roku.

W wielu regionach Polski na termometrach zobaczyliśmy nawet 30 stopni Celsjusza. Niestety meteorolodzy nie mają dla nas dobrych wieści. Były to ostatnie w tym roku aż tak ciepłe dni.

Pogoda na październik 2025. Prognoza IMGW

Wraz z nadejściem astronomicznej jesieni, do naszego kraju zaczęło napływać znacznie chłodniejsze powietrze. Nad Polską pojawił się front, który ma ostatecznie odsunąć ciepłe masy powietrza, przez co na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-17 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy przygotowali już pierwsze, długoterminowe prognozy na październik. Według aktualnych modeli dziesiąty miesiąc roku pod względem temperatury ma nie odbiegać od tego, co znaliśmy z poprzednich lat. W zdecydowanej większości województw w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 kresek. Nocami będzie chłodniej i możliwe są przygruntowe przymrozki.

– W trzeciej dekadzie września i w pierwszej połowie października średnie temperatury minimalne wyniosą od 5 do 12 stopni, a średnie temperatury maksymalne będą kształtować się w przedziale 13-19 stopni. Z kolei średnia przeciętna temperatura wyniesie od 8 do 15 stopni – poinformował Michał Kowalczuk z IMGW.

– Pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu i południowym zachodzie możliwe są miejscami silniejsze, bardziej intensywne ulewy – dodał synoptyk Piotr Szuster.

Pogoda na październik. Do Polski wrócą upały

Z kolei prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ocenił, że mamy jeszcze szanse na ciepłe dni. – Wrzesień z którym mamy obecnie do czynienia, przypomina trochę wrzesień rok temu. Miesiąc ten znów jest ciepły i na razie temperatura w tym okresie jest sporo powyżej normy. Czekaliśmy na pewnego rodzaju ochłodzenia, a zamiast tego uzyskujemy dość wysokie temperatury – tłumaczył ekspert.

– Wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie nie będzie to ostatnia fala ciepła tej jesieni. O ostatniej fali ciepła myślimy zazwyczaj we wrześniu, jednak potrafi się ona pojawić również w październiku, a często nawet w grudniu i w styczniu – dodał klimatolog.

