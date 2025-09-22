Taki będzie październik w Polsce. Ekspert: To nie była ostatnia fala ciepła
Jesienna pogoda, zdjęcie ilustracyjne
Jesienna pogoda, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / MVolodymyr
W Polsce zaczęła się astronomiczna jesień. Meteorolodzy przygotowali już pierwsze, długoterminowe prognozy na październik.

Po dość kapryśnym lecie, wrzesień był naprawdę udany pod względem pogody. Termometry pokazują dotąd niemal 2,7 kresek więcej niż przewidują normy. Szczególnie miniony weekend (20-21 września) przyniósł nam mnóstwo słońca oraz wyjątkowo wysokie temperatury jak na tę porę roku.

W wielu regionach Polski na termometrach zobaczyliśmy nawet 30 stopni Celsjusza. Niestety meteorolodzy nie mają dla nas dobrych wieści. Były to ostatnie w tym roku aż tak ciepłe dni.

Pogoda na październik 2025. Prognoza IMGW

Wraz z nadejściem astronomicznej jesieni, do naszego kraju zaczęło napływać znacznie chłodniejsze powietrze. Nad Polską pojawił się front, który ma ostatecznie odsunąć ciepłe masy powietrza, przez co na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-17 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy przygotowali już pierwsze, długoterminowe prognozy na październik. Według aktualnych modeli dziesiąty miesiąc roku pod względem temperatury ma nie odbiegać od tego, co znaliśmy z poprzednich lat. W zdecydowanej większości województw w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 kresek. Nocami będzie chłodniej i możliwe są przygruntowe przymrozki.

– W trzeciej dekadzie września i w pierwszej połowie października średnie temperatury minimalne wyniosą od 5 do 12 stopni, a średnie temperatury maksymalne będą kształtować się w przedziale 13-19 stopni. Z kolei średnia przeciętna temperatura wyniesie od 8 do 15 stopni – poinformował Michał Kowalczuk z IMGW.

– Pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu i południowym zachodzie możliwe są miejscami silniejsze, bardziej intensywne ulewy – dodał synoptyk Piotr Szuster.

Pogoda na październik. Do Polski wrócą upały

Z kolei prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ocenił, że mamy jeszcze szanse na ciepłe dni. – Wrzesień z którym mamy obecnie do czynienia, przypomina trochę wrzesień rok temu. Miesiąc ten znów jest ciepły i na razie temperatura w tym okresie jest sporo powyżej normy. Czekaliśmy na pewnego rodzaju ochłodzenia, a zamiast tego uzyskujemy dość wysokie temperatury – tłumaczył ekspert.

– Wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie nie będzie to ostatnia fala ciepła tej jesieni. O ostatniej fali ciepła myślimy zazwyczaj we wrześniu, jednak potrafi się ona pojawić również w październiku, a często nawet w grudniu i w styczniu – dodał klimatolog.

