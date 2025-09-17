Taki będzie październik w Polsce. Meteorolodzy już wiedzą

Kalendarzowa jesień zbliża się wielkimi krokami. Już 23 września oficjalnie pożegnamy lato. Meteorolodzy opracowali długoterminowe prognozy pogody na nadchodzące miesiące.

Jak wynika z amerykańskiego modelu CFS, jesień ma być stosunkowo ciepła. Oczywiście nie możemy mówić o afrykańskich upałach, jednak zdaniem ekspertów temperatury w Polsce między wrześniem a listopadem mają być średnio o 1-1,5 stopnia Celsjusza wyższe niż zazwyczaj.

Afrykańskie upały we wrześniu

Już wrzesień zapisuje się jako miesiąc wyjątkowo ciepły. Termometry pokazują dotąd niemal 2,7 kresek więcej niż przewidują normy. Chociaż pod koniec miesiąca synoptycy prognozują poważne ochłodzenie, to dla miłośników lata mamy dobre wieści. Nadchodzący weekend (20-21 września) ma być wyjątkowo ciepły.

Wszystko za sprawą antycyklonu, który zaciągnie do Polski gorące powietrze zwrotnikowe. Dzięki temu temperatura ma sięgnąć nawet 25-30 stopni Celsjusza i to w przeważającym obszarze kraju. Do tego niemal nigdzie nie są prognozowane opady deszczu.

Niestety – od wtorku 23 września pogoda ma się znacząco pogorszyć. Front, który pojawi się nad Polską ma ostatecznie odsunąć ciepłe masy powietrza, przez co na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-17 stopni Celsjusza.

Pogoda dla Polski. Taki będzie październik

Z długoterminowych prognoz na październik wynika, że temperatury mają się kształtować na poziomie norm znanych z poprzednich lat. Tym samym w zdecydowanej większości regionów termometry będą w ciągu dnia pokazywać 10-15 kresek. Nocami są możliwe przygruntowe przymrozki.

Z uwagi na pojawienie się pobliżu naszego kraju wyżów, w pierwszej połowie miesiąca niebo ma być raczej pogodne. Meteorolodzy nie przewidują wielu dni z opadami deszczu. Sytuacja ulegnie sporej zmianie w drugiej połowie października. Wówczas atlantyckie niże mają się zacząć przesuwać w głąb kontynentu, przez co możemy się spodziewać silnych opadów deszczu oraz mocnych porywów wiatru.

Największe opady deszczu są przewidywane w zachodnich oraz północnych województwach. Najmniej deszczu ma spaść na południu Polski. Całościowo październik ma być jednak niemal o jeden stopień Celsjusza cieplejszy niż w poprzednich latach.

Czytaj też:

Gorący akcent we wrześniu, potem przymrozki? Meteorolodzy odsłaniają kartyCzytaj też:

Burze i nawałnice w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla tych regionów