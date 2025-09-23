Pierwsze przymrozki w Polsce. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści

Miniony weekend był wyjątkowo udany pod względem pogodowym. W zdecydowanej większości kraju było słonecznie i pogodnie a na termometrach zobaczyliśmy nawet 30 stopni. Niestety wraz z nadejściem kalendarzowej jesieni, do Polski napłynęło znacznie chłodniejsze powietrze.

Pierwsze przymrozki w Polsce. Nowa prognoza

IMGW poinformowało, że północno-wschodnia Europa znalazła się w zasięgu głębokiego niżu z rejonu Arktyki, który jest połączony frontem atmosferycznym z płytkimi niżami z rejonu Półwyspu Apenińskiego i Bałkanów. Nad Polską stopniowo zaczyna się pojawiać wyż, jednak szczególnie w południowo-wschodnich regionach kraju odczuwalne jest działanie chłodnego frontu.

W nocy z wtorku na środę 24 września synoptycy spodziewają się opadów deszczu do 10 mm. Pojawią się one przede wszystkim na południowym wschodzie i południu kraju, ale również na północy w regionie Zatoki Gdańskiej. Termometry pokażą bardzo niskie wartości – na północy będzie zaledwie 5 stopni Celsjusza a w kotlinach sudeckich mogą wystąpić przymrozki do minus 1 stopnia Celsjusza.

Jeszcze chłodniej ma być podczas kolejnej nocy – ze środy na czwartek 25 września meteorolodzy spodziewają się lokalnych spadków temperatur do 1 stopnia Celsjusza i przygruntowych przymrozków do -2 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce.

Pogoda na jesień 2025. Najnowsza prognoza dla Polski

Meteorolodzy mają także nieco bardziej optymistyczne wieści. Od weekendu (27-28 września) pogoda zacznie się poprawiać. Końcówka września i początek października mają być nieco bardziej słoneczna. W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy do 19 stopni na południu. Wiatr ma być słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

– W trzeciej dekadzie września i w pierwszej połowie października średnie temperatury minimalne wyniosą od 5 do 12 stopni Celsjusza, a średnie temperatury maksymalne będą kształtować się w przedziale 13-19 stopni. Z kolei średnia przeciętna temperatura wyniesie od 8 do 15 stopni – przekazał w rozmowie z Polskim Radiem Michał Kowalczuk z IMGW.

Czytaj też:

Taki będzie październik w Polsce. Meteorolodzy zaskoczeniCzytaj też:

Taka będzie zima 2025/2026. Eksperci zwracają uwagę na „efekt bałtycki”. „Burze śnieżne”