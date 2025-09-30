Podwójna wypłata emerytury w październiku? Ci seniorzy dostaną dwa przelewy

Pod koniec ubiegłego tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat ws. zakończenia wypłaty czternastych emerytur. Jak poinformowano, przelew z czternastką dostało prawie 6,5 mln osób, a łącznie trafiło do nich ponad 7,6 mld zł netto. Tegoroczna czternasta emerytura wynosi 1878,91 zł brutto – to niemal o 98 zł więcej niż rok temu.

Wypłata czternastej emerytury. W grę wchodzi ponad 7,6 mld zł netto

„Podobnie jak trzynastka (wypłacana w kwietniu), czternasta emerytura jest równa minimalnej kwocie emerytury, która obowiązuje od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. Taką kwotę brutto ZUS przyznał osobom, których świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Jeżeli jest wyższe, proporcjonalnie obniżamy czternastą emeryturę na zasadzie »złotówka za złotówkę«” – czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak dodano, wypłaty nie otrzymały osoby, którym przysługiwałaby czternastka mniejsza niż 50 zł brutto, czyli, które otrzymują emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto.

Podwójna wypłata emerytury w październiku 2025? Ci seniorzy dostaną dwa przelewy

W październiku 2025 roku niektórzy seniorzy mogą być zaskoczeni, ponieważ na ich konta wpłyną aż dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z emeryturą. Osoby, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca, otrzymają świadczenie za listopad wcześniej.

Stanie się tak ze względu na to, że 1 listopada przypada dzień Wszystkich Świętych, który jest ustawowo wolny od pracy. Nie będzie to więc dodatkowa wypłata, tylko wcześniej przelane środki za kolejny miesiąc, a w konsekwencji część emerytów dostanie w październiku dwa przelewy – jeden za październik, drugi za listopad.

ZUS ostrzega seniorów. Mogą stracić emeryturyCzytaj też:

Miliony na zdrowie, miliardy na armię. Finanse państwa pod presją