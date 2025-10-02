Szczury w żywności dla potrzebujących. Skandal we Wrocławiu

Fundacja Weź Pomóż, poza obsługą miejskiego projektu, zajmuje się również stawianiem społecznych lodówek oraz dostarczaniem ubrań. Sierpniowa kontrola wykazała, że żywność magazynowana była w nieprawidłowy sposób – czytamy na stronie RMF24.

„Stwierdzono tam fatalne warunki sanitarne – żywność była nieodpowiednio zabezpieczona, przechowywana w miejscach z widocznymi śladami obecności szczurów i ptaków, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia osób ją odbierających” – napisał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miesiąc później fundacja nie udostępniła kontrolerom pomieszczeń.

Urzędnicy mieli również zastrzeżenia do sposobu wykorzystania części dotacji – fundacja opłaciła z niej kaucję za wynajem pomieszczeń.

Mediacje zakończone. Rozwiązano umowę o współpracy

Mediacje pomiędzy samorządem a fundacją doprowadziły do rozwiązania umowy za porozumieniem stron po rozliczeniu pierwszej transzy dotacji w wysokości prawie 65 tys. zł.

„Każda organizacja pozarządowa, która korzysta z publicznych środków, musi działać przejrzyście, współpracować z urzędami i poddawać się kontrolom. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa i skutecznej pomocy osobom najbardziej potrzebującym” – przekazano w oświadczeniu biura prasowego Wrocławia.

Czytaj też:

Szczury opanowują europejską plażę. To poważne zagrożenieCzytaj też:

„Sceny rodem z horroru” w piekarni. Szczury opanowały sklep