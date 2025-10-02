Szczury w żywności dla potrzebujących. Skandal we Wrocławiu
Szczur w mieście, zdjęcie ilustracyjne
Szczur w mieście, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Denitsa Kireva
Wrocław podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z fundacją zajmującą się wydawaniem żywności dla potrzebujących. To efekt kontroli, która wykazała nieprawidłowości dotyczące przechowywania jedzenia.

Fundacja Weź Pomóż, poza obsługą miejskiego projektu, zajmuje się również stawianiem społecznych lodówek oraz dostarczaniem ubrań. Sierpniowa kontrola wykazała, że żywność magazynowana była w nieprawidłowy sposób – czytamy na stronie RMF24.

„Stwierdzono tam fatalne warunki sanitarne – żywność była nieodpowiednio zabezpieczona, przechowywana w miejscach z widocznymi śladami obecności szczurów i ptaków, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia osób ją odbierających” – napisał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miesiąc później fundacja nie udostępniła kontrolerom pomieszczeń.

Urzędnicy mieli również zastrzeżenia do sposobu wykorzystania części dotacji – fundacja opłaciła z niej kaucję za wynajem pomieszczeń.

Mediacje zakończone. Rozwiązano umowę o współpracy

Mediacje pomiędzy samorządem a fundacją doprowadziły do rozwiązania umowy za porozumieniem stron po rozliczeniu pierwszej transzy dotacji w wysokości prawie 65 tys. zł.

„Każda organizacja pozarządowa, która korzysta z publicznych środków, musi działać przejrzyście, współpracować z urzędami i poddawać się kontrolom. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa i skutecznej pomocy osobom najbardziej potrzebującym” – przekazano w oświadczeniu biura prasowego Wrocławia.

