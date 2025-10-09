Pilny alert RCB. Tysiące Polaków bez dostępu do wody. Wykryto groźne bakterie

Osoby przebywające na terenie powiatu wałeckiego (woj. zachodniopomorskie) w czwartek 9 października otrzymały z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa alert. W wiadomości wyjaśniono, że woda w miejscowościach Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota nie nadaje się do spożycia. Podkreślono, że gmina zapewnia wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Poproszono również o śledzenie komunikatów.

Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota mają problem wodą. Wykryto groźne bakterie

Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie poinformował w komunikacie, że problem pochodzi z wodociągu publicznego Wałcz, znajdującego się w gminie miejskiej, który zaopatruje około 23 300 wspomnianych wyżej mieszkańców miejscowości. Stwierdzono tam obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W związku z tym woda nie spełnia odpowiednich przepisów.

Brak przydatności wody do spożycia obowiązuje do odwołania. W związku z tym: woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków; woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania oraz nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień. Może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Ważny komunikat ws. braku przydatności wody do spożycia. Będzie rozdawana spod Biedronki

Opublikowano również harmonogram dostawy wody. W czwartek w Wałczu beczkowóz będzie dostępnych przy marketach Biedronka. Od godz. 17.00 przy ul. gen. Andersa 15, od godz. 18 przy ul. Chopina 4 oraz Budowlanych 1B, a od godz. 19 przy ul. Dąbrowskiego 28. Z kolei woda butelkowana będzie dostępna od godz. 17.30 w następujących lokalizacjach: pl. Wolności, targowisko przy u. Tęczowej, market Intermarche przy ul. Tysiąclecia 8 oraz market Mrówka przy ul. Kolejowej 7.

Dodatkowo woda butelkowana będzie rozdawana Sołectwie Ostrowiec i Ośrodku Kołacz w Kołatniku od godz. 17. Jeśli chodzi o piątek, to zarówno beczkowozy jak i woda butelkowana będą dostępne w podanych wyżej lokalizacjach od godz. 7. Harmonogram dostawy na kolejne dni jest uzależniony od rozwoju sytuacji.

Czytaj też:

Skażona woda na Mazowszu. W szkołach odwołano lekcjeCzytaj też:

Woda w popularnym kurorcie skażona. To gorsze niż zakaz kąpieli w morzu