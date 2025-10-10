Niezwykły poród w polskim szpitalu. „Rzadki przypadek”

W Szpitalu „Zdroje” w Szczecinie urodziły się trzy dziewczynki – Pola, Julia i Zuzia. Maluszki przyszły na świat w 31. tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie. To wyjątkowy i rzadki przypadek – dziewczynki są bowiem trojaczkami jednojajowymi.

Ich rodzice, pani Monika i pan Eryk przyznali, że wieść o potrójnym szczęściu była dla nich ogromnym zaskoczeniem. – Informacja o tym, że będziemy mieć nie jedną córeczkę, a trzy, była na początku szokiem – mówią cytowani w komunikacie szpitala rodzice.

Z początku dominował strach, ale szybko zastąpiła go wdzięczność i spokój. – Byliśmy przerażeni. Ale ciąża przebiegała bez większych problemów, a lekarze w Zdrojach otoczyli nas bardzo troskliwą opieką – wspominają.

Trojaczki jednojajowe. To rzadki przypadek

Jak podkreśla doktor Wojciech Halec z Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży w szpitalu „Zdroje”, narodziny takich trojaczków to niezwykle rzadkie zjawisko.

– Dziewczynki to trojaczki jednojajowe, a więc rzadki przypadek. Taka ciąża niesie znacznie większe ryzyko niż zwykła, ale dzięki znakomitej opiece specjalistów z Poradni Patologii Ciąży wszystko przebiegło zgodnie z planem – tłumaczy lekarz.

Noworodki ważyły kolejno: 1500, 1600 i 1770 gramów. W skali APGAR dwie z nich otrzymały po siedem punktów, a jedna – sześć.

Dobra kondycja trojaczków i troskliwa opieka lekarzy

Jak przekazał doktor Jacek Patalan, kierujący Oddziałem Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii, stan dziewczynek jest stabilny.

– Stan dzieci oceniany jest przez medyków jako dobry. Rozpoczęliśmy karmienie mlekiem od mamy i z Banku Mleka. Wszystko przebiega bezproblemowo. Czekamy teraz na przyrost wagi – mówi specjalista.

W domu na trojaczki czeka już dwójka starszego rodzeństwa – dziewięcioletni brat i sześcioletnia siostra, którzy nie mogą się doczekać spotkania z nowymi członkami rodziny.

