Nie żyje prof. Adam Strzembosz. Miał 95 lat

Informację o śmierci prof. Adama Strzembosza podał były prezes Izby Karnej SN Stanisław Zabłocki. „Był dla nas wzorem. Dawał nam siłę i nadzieję. Dobry Bóg nagrodził Dobrego Człowieka – zmarł we śnie, nie cierpiąc. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie.”.. – napisał na Facebooku. Doniesienia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdziła rodzina.

