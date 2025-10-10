Poseł PiS atakuje ministra Żurka. „Ciężko pracuje, by trafić do więzienia”.

W programie „Gość Wydarzeń” Michał Wójcik z PiS ostro skomentował wystąpienie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Poseł odniósł się do konferencji poświęconej projektowi ustawy dotyczącej sądownictwa. – Nie widzę niczego dobrego, pozytywnego. Konferencja trwała dwie godziny, minister Żurek niczym Fidel Castro miał przemówienia do narodu – powiedział Wójcik.

Jak dodał, jego zdaniem, przekaz ministra nie przynosi żadnych nowych treści, a jedynie kontynuuje „pogardliwy ton wobec sędziów, prokuratorów i obywateli”.

– Jak była pogarda dla środowiska sędziowskiego, tak jest, dla prokuratorów też i dla narodu też. To znowu segregacja sędziów, tyle że kolorów podobno nie było – stwierdził polityk.

„Ciężko pracuje, żeby znaleźć się w więzieniu”

Wójcik odniósł się także do słów ministra Żurka o „zainfekowaniu sądów przez neosędziów” oraz o kosztach, jakie Polska ponosi w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

– Co to znaczy zainfekowanie systemu? Sędzia jest sędzią. Nie ma neosędziego, paleosedziego. Prezydent decyduje: jesteś sędzią albo nie jesteś sędzią. To jest prerogatywa prezydenta – zaznaczył Wójcik.

Polityk przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ustrój i organizacja sądów to wyłączna domena państwa polskiego.

Odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego o możliwości postawienia Żurka przed sądem, Wójcik stwierdził, że ten „ciężko pracuje na to, żeby znaleźć się w więzieniu”. – Mówię to wprost, dlatego że złożenie tego rozporządzenia, które łamie w sposób oczywisty ustawę, no to nikt z ministrów sprawiedliwości nigdy czegoś podobnego nie zrobił. (...) Teraz dopowiem to, czego pan minister Żurek nie powiedział: w gabinecie najlepiej żeby asystentka albo asystent losował tych sędziów. Przecież to tak wygląda – mówił poseł.

Projekt ustawy o „przywróceniu praworządności”

Minister Waldemar Żurek podczas konferencji przedstawił projekt ustawy pod nazwą „Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018–2025”.

Żurek apelował do prezydenta Pawła Nawrockiego i jego doradców o uważne przeanalizowanie projektu, który – jak twierdzi – ma charakter kompromisowy. Według ministra, zmiany te mają rozwiązać problem tzw. neosędziów i uwzględniają zalecenia Komisji Weneckiej.

– Kluczowe jest przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie – podkreślił Żurek.

