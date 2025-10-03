„Ostentacyjny akt bezprawia”. Nawrocki o Żurku

We wtorek, 30 września, w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Rozporządzenie nowelizuje regulamin urzędowania sądów i odnosi się m.in. do systemu losowego przydziału spraw sędziom.

Minister Żurek na X. „Szybsze rozprawy, krótsze kolejki”



„Szybsze rozprawy, krótsze kolejki i wyroki wydawane w pełni legalnych składach. O tym właśnie jest nowelizacja rozporządzenia. Byłem sędzią i znam problemy, które od lat toczą polskie sądy. (...) O wiele bezpieczniej dla obywatela jest, gdy skład będzie częściowo dobierany według reguł określonych w każdym sądzie niż poprzez centralny system sterowany z Warszawy” – napisał minister na X.

W odpowiedzi na rozporządzenie prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie.

twitter

„Rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zmieniające Regulamin urzędowania sądów powszechnych jest ostentacyjnym aktem bezprawia” – ocenił prezydent.

Zdaniem prezydenta minister Żurek próbuje rozporządzeniem zastąpić ustawę.

Prezydent reaguje na rozporządzenie. „Ostentacyjny akt bezprawia”

„Próba zastępowania ustaw rozporządzeniem uderza w porządek konstytucyjny i w legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej. Projektowane reguły ustalania składu sądu mają stać się nieweryfikowalne po to, by umożliwić ręczne sterowanie doborem sędziów pod polityczne potrzeby i oczekiwania rządzących. To prosta droga do zniszczenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i do zniesienia gwarancji bezstronności” – napisał Karol Nawrocki w oświadczeniu.

W dalszej części głowa państwa zwróciła się z apelem.

„Jako Prezydent Rzeczypospolitej wzywam wszystkich sędziów – niezależnie od tego, w jakiej procedurze zostaliście powołani i z rąk którego Prezydenta RP odebraliście akt powołania – abyście, kierując się konstytucyjną zasadą z art. 178 Konstytucji, w sprawowaniu urzędu pozostali niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom. W ten sposób potwierdzicie Państwo swoją niezależność wobec brutalnych prób nacisku, manipulacji i bezprawia, jakie próbuje się na Was wymusić”.

Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że „to jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów, test odpowiedzialności za konstytucyjny porządek państwa, który każdemu gwarantuje prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, przez niezależny, a także bezstronny sąd ustanowiony ustawą”.

