Prosili Nawrockiego o ułaskawienie. Tak zareagował

Za czasów Andrzeja Dudy Kancelaria Prezydenta regularnie publikowała informacje dotyczące zastosowania prawa łaski przez głowę państwa. Współpracownicy Karola Nawrockiego zapewniają, że wszelkie decyzje polityka odnośnie ułaskawień będą się pojawiały na stronie internetowej na takich samych zasadach jak w poprzednich latach.

W komunikatach mają jednak nie być podawane żadne szczegóły spraw w tym m.in. powody decyzji czy nazwiska wnioskodawców oraz ułaskawionych.

Nawrocki odmówił ułaskawienia. Kogo dotyczyły wnioski?

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, na razie Karol Nawrocki nie zdecydował się zastosować prawa łaski. „Od 6 sierpnia Prokurator Generalny przedłożył prezydentowi 12 wniosków w sprawie ułaskawienia. Dotychczas Karol Nawrocki nie podjął żadnej decyzji w przedmiocie stosowania prawa łaski” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Nieco więcej informacji udzielił Waldemar Żurek. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego poinformowała, że do Karola Nawrockiego trafiło 14 wniosków w sprawie ułaskawień. W pięciu przypadkach dotyczyły kierowców – w tym dwóch skazanych za spowodowanie nieumyślnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Kolejne trzy wnioski skierowały osoby, które prowadziły auta pod wpływem alkoholu i chciały skrócić dożywotnie zakazy.

Nawrocki bez litości. Tak zareagował na prośby o ułaskawienie

Na biurko Karola Nawrockiego trafiły również wnioski od dwóch skazanych za posiadanie i udział w obrocie środkami odurzającymi – jeden dotyczył warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, a drugi zatarcia skazania. O ułaskawienie prosił także wójt, którego skazano za korupcję oraz mężczyzna skazany za znęcanie i gwałt.

Anna Adamiak wyjaśniła, że zarówno Waldemar Żurek, jak i Karol Nawrocki odrzucili wnioski od dwóch osób skazanych za oszustwa m.in. fałszowanie pieniędzy i weksli.

Na liście wniosków znalazła się również głośna sprawa z 2016 roku. Obywatelka Polski została skazana przez sąd w Irlandii na karę dożywocia za zabójstwo. Kobieta została uznana za winną spowodowania śmierci znajomego – według irlandzkiego sądu celowo wjechała autem do zatoki wiedząc, że mężczyzna nie umie pływać.

Andrzej Duda w ciągu 10 lat urzędowania objął prawem łaski 146 osób, a w 970 przypadkach odmówił ułaskawienia.

