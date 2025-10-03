Putin wspomniał o Polsce. Dał radę Nawrockiemu

Władimir Putin przemawiał w Klubie Dyskusyjnym Wałdaj w Soczi. Rosyjski prezydent wygłosił skandaliczne tezy m.in. obarczając Europę winą za wybuch wojny w Ukrainie. Według dyktatora „rządzące elity zjednoczonej Europy wciąż podsycają histerię” wokół możliwej eskalacji konfliktu, który z Ukrainy przeniósłby się na państwa NATO.

– Wychodzi na to, że wojna z Rosjanami jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Europejscy liderzy powtarzają te bzdury w kółko. Albo są niekompetentni, jeśli naprawdę w to wierzą albo po prostu są nieuczciwi – stwierdził polityk. – Chcę tylko powiedzieć: uspokójcie się, śpijcie spokojnie i zajmijcie się swoimi problemami. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się na ulicach europejskich miast – dodał.

W trakcie przemówienia Władimira Putina pojawiło się nawiązanie do Polski. A konkretnie do żartu Karola Nawrockiego, który na antenie Radia Zet stwierdził, że praktycznie każdego dnia rozmawia w Belwederze z duchem marszałka Piłsudskiego. Te słowa nie umknęły uwadze rosyjskiego dyktatora.

– Józef Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji. Wydaje mi się, że pod jego przywództwem i kierując się jego ideami, Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową. W końcu Niemcy zaproponowali im pokojowe rozwiązanie kwestii Gdańska i Korytarza Gdańskiego. Ówczesne polskie władze kategorycznie odmówiły i ostatecznie Polska padła pierwszą ofiarą nazistowskiej agresji — ocenił prezydent Rosji.

Następnie rosyjski przywódca oświadczył, że Polska odmówiła Związkowi Radzieckiemu udzielenia pomocy Czechosłowacji. – ZSRR było gotowe to zrobić. Mamy dokumenty w naszych archiwach, przeczytałem je wszystkie osobiście. Gdy wysłano je do Polski, Polska oświadczyła, że pod żadnym pozorem nie pozwoli, aby wojska rosyjskie pomogły Czechosłowacji. A jeśli nadlecą sowieckie samoloty, to Polska je zestrzeli – kontynuował swój wywód polityk.

Następnie Władimir Putin postanowił odnieść się bezpośrednio do aktualnej sytuacji politycznej. – Jeśli obecna wysoko postawiona klasa polityczna w Polsce pamięta i rozumie wszystkie zawiłości oraz zwroty akcji różnych epok historycznych, będzie miała te błędy na uwadze, konsultując się z Piłsudskim – powiedział.

Słowa Karola Nawrockiego już wcześniej tłumaczył jego rzecznik. – Prezydent pozwolił sobie na żart, ale to zostało wykorzystane przez rosyjską propagandę. To pokazuje, jak rosyjskie władze obserwują działania Karola Nawrockiego, który w sposób bardzo zdecydowany wypowiada się na temat ich działań. Ten żart tak ich zabolał, bo dotyczył też dzisiejszej sytuacji politycznej Moskwy – wyjaśnił Rafał Leśkiewicz.

