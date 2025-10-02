Twardy przekaz Nawrockiego ws. związków partnerskich. „To nie może liczyć na moje wsparcie”

Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Wprost”, przeprowadzonym przez Joannę Miziołek i Elizę Olczyk, zostały zapytany, czy „podpisałby ustawę o związkach partnerskich, gdyby rząd wreszcie ją wyprodukował i nie byłoby w niej przepisów o małżeństwie i prawie do adopcji dzieci”.

– Z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Natomiast urzędowe rozwiązanie sprawy statusu osoby najbliższej jest tym, o czym mogę rozmawiać – podkreślił prezydent. Nawrocki zaznaczył, że w tej kwestii podtrzymuje swoje zdanie z kampanii wyborczej.

Karol Nawrocki o statusie osoby najbliższej. Co mówił w kampanii prezydenckiej?

– Żeby była jasność: w tym temacie ja jestem gotowy do podpisania statusu osoby najbliższej, nie tylko w kontekście seksualnym, ale też w kontekście relacji pomiędzy ludźmi, przyjacielskich, relacji wolontariuszy z kombatantami. Jestem gotowy jako prezydent ułatwić Polakom życie niezależnie od tego, w jakiej są sytuacji życiowej i towarzyskiej – mówił Nawrocki pod koniec marca w Tarnowie.

W połowie września rzecznik rządu Adam Szłapka zaprezentował priorytetowe obszary polityki Rady Ministrów. Za ich sprawne wdrożenie odpowiada minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Na 42 miejscu z 58 znalazły się związki partnerskie. W rubryce lider wskazano szefa Kancelarii Premiera Jana Grabca oraz pełnomocniczkę rządu ds. równości Katarzynę Kotulę.

Związki partnerskie a priorytet rządu

„Uregulowanie sytuacji prawnej związków nieformalnych, które nie chcą albo nie mogą zawrzeć małżeństwa oraz wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Projekt ustawy zawiera uregulowania dotyczące sposobu zawierania, ustania i unieważnienia związku partnerskiego/nieformalnego, praw i obowiązków osób w takim związku i stosunków majątkowych” – podkreślono w pierwszej części opisu.

„Projekt ustawy wprowadzającej ustawę przyznaje tym związkom różnego rodzaju uprawnienia, w szczególności w obszarze opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy społecznej, dziedziczenia, podatków. Projekt zakłada ponadto nowelizacje przepisów związanych z ochroną praw osób trzecich – np. wyłączenia sędziego w sytuacji zawarcia związku partnerskiego, pracownika organu administracji, unikanie konfliktu interesów w różnego rodzaju komisjach, radach i innych gremiach ustanowionych w przepisach szczególnych” – dodano.

