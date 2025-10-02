Karol Nawrocki pozwał dziennikarzy, teraz wspomniał, że to „przemyśli”. Ma jedno „ale”

– Dr Karol Nawrocki przez swoich pełnomocników, przez kancelarią Gotkowicz Kosmus Kuczyński złożył, składa pozew o naruszenie dóbr osobistych wynikający z treści tych kłamliwych, oszczerczych artykułów, kierowanych wobec niego, ale także składa prywatny akt oskarżenia. Mam przed sobą pozew o ochronę dóbr osobistych, który został złożony w Sądzie Okręgowym – mówił na konferencji prasowej pod koniec maja poseł PiS Andrzej Śliwka.

Sytuacja dotyczyła Onetu, który podczas kampanii prezydenckiej podał, że Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Dziennikarze powołali się na jego ówczesnych kolegów z ochrony. W połowie sierpnia Wirtualne Media informowały, że ws. pozwu cywilnego sąd skierował strony do mediacji.

Karol Nawrocki o pozywaniu dziennikarzy w głośnej sprawie z kampanii. Odrzucił sugestię ws. zemsty

Prezydent domagał się przeprosin, ale Onet uważał, że nie ma do nich podstaw, bo artykuł jest zgodny z prawdą. Z kolei w kontekście prywatnego aktu oskarżenia sprawa miała rozpocząć się na początku września. Karol Nawrocki poruszył temat w wywiadzie dla „Wprost”, który przeprowadziły Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Głowa państwa odrzuciła sugestię, że chodzi o zemstę.

– Nie mam w sobie emocji zemsty. Onet tyle nakłamał na mój temat, wykorzystując dwóch ludzi, którzy obecnie wycofują się z oskarżeń, bo nic nie widzieli, nic nie słyszeli, nic nie wiedzą i nie mają wiele do powiedzenia – mówił Nawrocki. Prezydent zastanawiał się, że „może spowoduje to otrzeźwienie tych, którzy byli zaangażowani w te operacje niszczenia ludzi, nie tylko kandydata na prezydenta”.

Karol Nawrocki pozwał dziennikarzy Onetu w kampanii. „Obawiają się tego procesu”

– Jestem w stanie poradzić sobie ze swoimi emocjami. Angażowano w to jednak wiele osób, zmuszano do wyciągania dokumentów, różnych deklaracji. Pytanie, czy teraz nie zostaną sami – kontynuowała głowa państwa. Nawrocki zarzucił dziennikarzom, że obawiają się procesu. Prezydent pytany, czy takie działanie mu wypada rzucił, że „musi to przemyśleć”. Nawrocki zaznaczył jednocześnie, że ewentualne wycofanie pozwu może zostać odebrane jako ich zwycięstwo.

