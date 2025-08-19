Karol Nawrocki z kontrą po poważnych oskarżeniach. Jest pozew

Pomiędzy pierwszą, a drugą turą wyborów na Onecie ukazał się tekst, w którym zarzucono Karolowi Nawrockiemu uczestnictwo, a nawet zorganizowanie procederu sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie. Polityk miał wtedy pracować jako ochroniarz obiektu. Informatorami dziennikarzy okazali się jego byli koledzy z ochrony.

Karol Nawrocki vs Onet

„Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem” – podkreślano w tekście Onetu.

27 maja poseł PiS Andrzej Śliwka poinformował o pozwie cywilnym oraz prywatnym akcje oskarżenia przeciwko dziennikarzom Andrzejowi S. oraz Jackowi H. „Tekst, który został opublikowany na portalu Onet i później kolejne teksty, które były publikowane w przestrzeni medialnej, one mało miały wspólnego z rzetelnością dziennikarską, a bardziej miały do czynienia z pomówieniami i kłamstwami” – komentował wówczas.

Karol Nawrocki w tamtym czasie nie złożył jednak pozwu w trybie wyborczym. Przez ostatnie miesiące temat ucichł. Nowy prezydent wspominał tylko ogólnie o kampanii oszczerstw podczas swojego zaprzysiężenia.

Mówił o „wyborczej propagandzie, kłamstwach, teatrze politycznym i pogardzie, z którą spotykał się w drodze do urzędu”. – Wybaczałem jako chrześcijanin i wybaczam z głębi serca całą tę pogardę – dodawał.

– Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą XVV C C 711/25. Referentem sprawy jest sędzia Aleksandra Orzechowska. Postanowieniem z 25 czerwca sąd skierował strony do mediacji. W sprawie nie został wyznaczony termin rozprawy i obecnie nie można przewidzieć czy i kiedy zostanie wyznaczony, ponieważ zależeć to będzie od wyników mediacji – przekazał Wirtualnym Mediom Sąd Okręgowy w Warszawie.

Karol Nawrocki pozwał dziennikarzy. Kiedy rozpocznie się proces?

Prawnik Ringier Axel Springer Polska dodał od siebie, że „mediacje skończyły się, zanim tak naprawdę się zaczęły”. Wirtualnym Mediom tłumaczył, że Karol Nawrocki cały czas domaga się przeprosin. Z kolei Onet stoi na stanowisku, że nie ma ku temu podstaw, bo artykuł był zgodny z prawdą.

Prawnik wypowiedział się też na temat prywatnego aktu oskarżenia. – Wnieśliśmy o umorzenie sprawy, bo naszym zdaniem także nie ma do niej żadnych podstaw. Sędzia się jeszcze do tego nie odniosła, pewnie jest na urlopie. Sprawa pewnie rozpocznie się, według mojej wiedzy, na początku września – podkreślał Jakub Kudła.

