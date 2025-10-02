Polacy ocenili Nawrockiego. Sondaż nie zostawia złudzeń

W najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu ankietowanych zapytano, jak oceniają pierwsze miesiące prezydentury Karola Nawrockiego. Wyniki badania mogą ucieszyć głowę państwa.

Karol Nawrocki w ocenie Polaków. Najnowszy sondaż

Jak się okazuje, dobre zdanie o działalności prezydenta ma 51,6 proc. respondentów. W tej grupie 38 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze” a 13,6 proc. „raczej dobrze”.

Przeciwnego zdania o działalności głowy państwa jest 38 proc. ankietowanych. Według sondażu 14,7 proc. respondentów ma raczej złe zdanie o Karolu Nawrockim a 23,3 proc. zdecydowanie złe.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 10,4 proc. badanych nie ma jednoznacznej opinii na temat działalności Karola Nawrockiego.

Nawrocki liderem zaufania. Nowe sondaże

Nie jest to jedyny w ostatnich dniach pozytywny sondaż dla prezydenta. Po miesięcznej przerwie Karol Nawrocki wrócił na pozycję lidera w sondażu zaufania do polityków, który pracownia IBRiS przeprowadziła na zlecenie Onetu.

Aktualnie zaufanie do głowy państwa deklaruje 48,8 proc. badanych (w porównaniu z sierpniem jest to wzrost o 7,5 pkt proc.). Prezydent budzi nieufność u 40,6 proc. badanych (28,7 proc. zdecydowanie mu nie ufa a 11,9 proc. raczej nie ufa).

Głowa państwa została także liderem w najnowszym sondażu zaufania do polityków przeprowadzonym przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Według tego badania głowie państwa ufa 58 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt. proc. względem sierpnia). Prezydentowi nie ufa 25 proc, badanych (spadek o 6 pkt. proc. względem sierpnia). 12 proc. respondentów zadeklarowało obojętność wobec polityka.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

