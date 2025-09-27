Polacy wystawili oceny politykom. Sensacyjne wyniki sondażu

Najnowszy sondaż zaufania do polityków przynosi spore zmiany. Badanie przeprowadzone przez IBRiS dla Onetu przynosi dobre wieści Karolowi Nawrockiemu. Po miesięcznej przerwie prezydent wrócił na pozycję lidera. Aktualnie zaufanie do głowy państwa deklaruje 48,8 proc. badanych (w porównaniu z sierpniem jest to wzrost o 7,5 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazł się Radosław Sikorski. Szef MSZ cieszy się zaufaniem 47,8 proc. ankietowanych. Polityk KO również odnotował wzrost w porównaniu z poprzednim sondażem – o 6 pkt proc.

Podium niespodziewanie zamyka Krzysztof Bosak, który po raz pierwszy znalazł się w najlepszej trójce tego zestawienia. Politykowi Konfederacji ufa 39,1 proc. respondentów.

Podobnie jak przed miesiącem, tuż za podium znalazł się Donald Tusk z wynikiem 39 proc. badanych (wzrost o 2,6 pkt proc.). Dalszej pozycje zajęli: Rafał Trzaskowski (37 proc.), Sławomir Mentzen (34,5 proc. a więc wzrost o 5,6 pkt proc. w porównaniu z sierpniem) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (34,4 proc.).

Spory spadek odnotował Andrzej Duda. Były prezydent spadł na dziesiątą pozycję. Byłemu prezydentowi ufa 31 proc. badanych (spadek od sierpnia o 3,3 pkt proc.).

Sondaż. Tym politykom nie ufają Polacy

W sondażu zapytano również Polaków o to, którzy politycy budzą u nich największą nieufność. Liderem tego niechlubnego zestawienia jest Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS nie ufa aż 58,4 proc. respondentów. Na kolejnym miejscu znalazł się Mateusz Morawiecki, który wzbudza nieufność u 54,8 proc. ankietowanych. Podium zamyka Donald Tusk, którego wskazało 54,7 proc. badanych.

Warto podkreślić, że niemal wszyscy politycy – poza Karolem Nawrockim oraz Radosławem Sikorskim – mają ujemny bilans zaufania. Oznacza to przewagę negatywnych odpowiedzi nad pozytywnymi.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 19-20 września 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Czytaj też:

Trzaskowski broni Nawrockiego? „Przestańcie się nabijać”Czytaj też:

Poparcie dla rządu spada. Jest nowy sondaż