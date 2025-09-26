Poparcie dla rządu spada. Jest nowy sondaż

CBOS opublikowało najnowszy sondaż, w którym zapytano Polaków o ich poparcie dla rządu koalicyjnego. Wyniki nie dadzą premierowi Donaldowi Tuskowi powodów do zadowolenia – po raz pierwszy poparcie Polaków spadło poniżej 30 proc.

Poparcie dla rządu Donalda Tuska. Po raz pierwszy poniżej 30 proc.

Rząd koalicji popiera 29 proc. respondentów. To o 1 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. Rady Ministrów nie popiera taka sama ilość ankietowanych, jak w poprzednim miesiącu – 46 proc.

CBOS, publikując badanie, zwrócił uwagę, że „po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc”.

Co piąty biorący udział w sondażu miał obojętny stosunek do rządu (spadek w stosunku do sierpnia o 2 pp.). Zdania na temat swojego poparcia dla rządu nie miało 4 proc. ankietowanych (w poprzednim miesiącu – 2 proc.).

Zadowolenie z pracy rządu rośnie. Wciąż większość jest niezadowolona

CBOS poza pytaniem o poparcie dla rządu, zapytał ankietowanych również o ich zadowolenia z działa gabinetu Donalda Tuska. Ponad połowa (55 proc.) odpowiedziała, że z działań rządu jest niezadowolona. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 32 proc. respondentów. Pozostali (13 proc.) wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. W stosunku do poprzedniego, sierpniowego badania liczba zadowolonych wzrosła o 1 pp., a niezadowolonych spadła o 2 pp.

Ankietowani byli również pytani o osobę Donalda Tuska. 32 proc. odpowiedziało, że jest zadowolonych z tego, że to on stoi na czele rządu. 55 proc. respondentów było niezadowolonych. Pozostali (12 proc.) nie miało zdania.

Respondenci byli również proszeni o podzielenie się swoją opinią na temat przyszłości. Zapytano ich: „czy polityka obecnego rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej?”. Twierdząco odpowiedziało 36 proc. ankietowanych, a przecząco – 54 proc. 13 proc. z nich nie miało zdania.

Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc.- CATI i 12,5 proc. – CAWI).

Czytaj też:

Edukacja zdrowotna w ogniu krytyki. Młodzi Polacy zabrali głos w sondażuCzytaj też:

Andrzej Duda zostanie premierem? Wymowna reakcja PiS