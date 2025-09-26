Andrzej Duda zostanie premierem? Wymowna reakcja PiS

Były prezydent Andrzej Duda już kilkukrotnie podkreślał, że nie spieszy się na polityczną emeryturę. Niedawno na antenie Polsat News mówił nawet, że mógłby zostać premierem, gdyby wymagała tego sytuacja.

Andrzej Duda gotów wrócić do polityki

— Jestem gotowy do służby RP, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie na scenie politycznej, żeby był ktoś, kto nie należy do żadnego ugrupowania i nie posiada skrajnych poglądów, ma doświadczenie międzynarodowe, to oczywiście ja byłbym gotów się jego podjąć – deklarował.

W rozmowie z „Faktem” anonimowi politycy PiS podkreślali, że przez 10 lat swojej prezydentury Andrzej Duda niezbyt dbał o zaplecze w partii. – Niespecjalnie zapraszał polityków PiS na jakieś rozmowy, nie budował tych relacji — mówił informator dziennika. — No tak się tego nie robi. To jest pan z Pałacu – oceniał.

Politycy PiS nie widzą Dudy w roli premiera?

Poseł PiS podkreślał, że wariat z Andrzejem Dudą na stanowisku szefa rządu nie jest brany pod uwagę. — Jest mądry, merytoryczny, dobrze się wypowiada, jest jednak z domu inteligenckiego, to widać. Ale ani razu od kogokolwiek nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że mamy w nim przyszłego premiera. Nie, nawet nie jest to jakaś teoretyczna możliwość – stwierdzał.

Polityk PiS w rozmowie z „Faktem” podał inne nazwisko, które może być zaskoczeniem, mimo iż zostało już sprawdzone. — Coraz głośniej słychać, że w otoczeniu prezesa mówi się o Morawieckim jako o premierze. Pan prezes zauważa, że Morawiecki to jednak klasa i siła – przekonywał.

Sondaż. Andrzej Duda odegra jeszcze rolę w polskiej polityce?

Jak wynika jednak z badania SW Research dla Onetu, Polacy niekoniecznie chcą korzystać z doświadczenia byłego prezydenta. Na pytanie „Czy uważasz, że Andrzej Duda ma jeszcze szansę na odegranie ważnej roli w polskiej polityce?”, 59,9 proc. respondentów odpowiedziało, że nie.

Tylko 16,8 proc. ankietowanych uważa, że Andrzej Duda może jeszcze kontynuować karierę polityczną w kraju. Blisko 25 proc. badanych nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

