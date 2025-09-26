Andrzej Duda i jego dalsza rola w polityce. Polacy odpowiedzieli w sondażu

Andrzej Duda dwukrotnie zwyciężał w wyborach prezydenckich i ma za sobą dekadę doświadczeń na tym prestiżowym stanowisku. Dopytywany wielokrotnie w wywiadach, nie wykluczał swojego dalszego udziału w polskiej polityce.

Sondaż. Czy Andrzej Duda odegra jeszcze rolę w polityce?

— Zamierzam zawsze być do dyspozycji RP. Myślę, że to w jakimś sensie jest moje przeznaczenie, żeby służyć Polsce, kiedy zachodzi taka potrzeba, kiedy moi rodacy uważają, że jest taka potrzeba – podkreślał jeszcze w maju tego roku w wywiadzie dla Radia Zet.

Jak wynika jednak z badania SW Research dla Onetu, Polacy niekoniecznie chcą korzystać z doświadczenia byłego prezydenta. Na pytanie „Czy uważasz, że Andrzej Duda ma jeszcze szansę na odegranie ważnej roli w polskiej polityce?”, 59,9 proc. respondentów odpowiedziało, że nie.

Tylko 16,8 proc. ankietowanych uważa, że Andrzej Duda może jeszcze kontynuować karierę polityczną w kraju. Blisko 25 proc. badanych nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Sondaż. Kobiety bardziej wątpią w Andrzeja Dudę

Z sondażu wynika, że większe wątpliwości w tej kwestii mają kobiety. 61,3 proc. z nich twierdziło, że były prezydent nie ma szans na dalszą karierę w polskiej polityce. U mężczyzn takiej odpowiedzi udzieliło 58,4 proc. pytanych.

Pozytywnie o szansach Dudy w polityce wypowiedziało się 12,5 proc. kobiet i 21,6 proc. mężczyzn. Odpowiednio 20,1 proc. oraz 26,2 proc. nie miało zdania w tym temacie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

