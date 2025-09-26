Trzaskowski broni Nawrockiego. „Przestańcie się nabijać”

Rafał Trzaskowski podczas Campus Academy 2025 udzielił pierwszego wywiadu od przegranych z Karolem Nawrockim wyborów prezydenckich.

Włodarz Warszawy stanął w obronie prezydenta i zwrócił uwagę na krytyków Karola Nawrockiego.

Trzaskowski o Nawrockim. „Przestańcie się nabijać”

– Nauczcie się, przestańcie się nabijać z tego, że pan prezydent nie mówi perfekcyjnie po angielsku. Zastanówmy się, czy ma coś do powiedzenia. Przestańcie się nabijać z tego, że uwielbia snus, bo to nie jest problem dla większości Polek i Polaków – powiedział.

Trzaskowski dodał, że krytyka umiejętności językowych „zaczęła być kontrproduktywna”.

Polityka zapytano również o przyczynę porażki w wyborach prezydenckich i kampanię wyborczą.

Trzaskowski o porażce w wyborach. „Zabrakło jedności”

– Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zabrakło jedności. W momencie, kiedy obóz mówił jednym głosem, było łatwiej, bo wszyscy wiedzieli, o co chodzi – odpowiedział. Jego zdaniem zawiodła współpraca całej koalicji rządzącej.

– Poddałem się presji, ponieważ ja stałem na stanowisku, że debata prezydencka powinna być jedna w pierwszej turze i jedna w drugiej turze – wskazał swoje błędy w kampanii Trzaskowski.

Polityk PO skrytykował również formułę debat, które jego zdaniem faworyzowały kandydatów, którzy „wyuczyli się formułek”. Trzaskowski nawiązał również do debaty w Końskich. Początkowo miała być spotkanie dwóch kandydatów, ale ostatecznie zmieniła formułę.

– Ja liczyłem na to, że jeśli ktoś się domaga debaty jeden na jeden, to nie stchórzy – powiedział.

YouTube kluczem do sukcesu?

Swojej porażki Rafał Trzaskowski doszukiwał się również panujących trendach „antyestablishmentowych”, „trendach na pokazanie środkowego palca tym, którzy rządzą”. Zwrócił również uwagę na spadek wpływu tradycyjnych mediów.

– Dzisiaj wcale nie wygrywa ten, kto przesiaduje w studiach telewizyjnych, tylko ten, kto ma dobry kanał dotarcia w YouTube – wyjaśnił.

Prezydent Warszawy nawiązał również do Sławomira Mentzena. – Wygrywa ten, który przez 20 minut mówi dokładnie to samo, wsiada na hulajnogę i jedzie dalej, i nie musi wcale mówić w sposób porywający, ciekawy i wielce oryginalny.

