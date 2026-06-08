Pogoda się psuje. Deszcz i burze wracają do Polski. Jest też dobra wiadomość

Na portalu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej synoptycy opublikowali prognozę pogody m.in. na wtorek, środę i czwartek.

Czerwiec jest dość ciepły w 2026 roku, czego Polacy zdążyli już doświadczyć. Pozostaje jednak pytanie: Czy komfortowe temperatury pozostaną z nami przez najbliższe godziny?

Czerwiec 2026. Jaka pogoda będzie 9, 10 i 11.06? Oto prognoza na wtorek, środę i czwartek

We wtorek i środę (9 i 10 czerwca) niebo będzie pokryte chmurami (stopień umiarkowany i duży). Miejscami spadnie deszcz (na północy i zachodzie kraju – opady będą przelotne, zaś na południowym wschodzie lokalnie ciągłe, intensywne, o umiarkowanym i silnym natężeniu, a także burze – gdzieniegdzie nawet z gradem).

Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do 25°C na krańcach południowo-wschodnich. Natomiast na Podhalu – około 14°C.

W środę i czwartek (11 czerwca) zachmurzenie pozostanie umiarkowane lub duże w całej Polsce. Warto mieć ze sobą parasolkę, bo miejscami spadnie trochę deszczu. Mieszkańcy lub przyjezdni, którzy pojawią się na wschodnich lub południowych terytoriach, oprócz parasolki powinni wziąć ze sobą kapok – okresami będzie tam bowiem deszcz o natężeniu umiarkowanym, a nawet silnym – podał Państwowy Instytut Badawczy.

Co jeszcze warto wiedzieć? Temp. maks., której można spodziewać się na północnym wschodzie, nie przekroczy ok. 12°C, zaś na zachodzie – 19°C.

Co będzie później? Temperatura od 16 do 22°C

Podobna sytuacja towarzyszyła będzie Polakom również w kolejnych dobach. Niebo wciąż pokryte będzie chmurami, momentami spadnie trochę deszczu, a termometry – w zależności od regionu – wskazywały będą maks. od 16 do 22°C (kolejno – nad morzem i na południu).

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