Nagły zwrot ws. warszawskiej prohibicji. Trzaskowski zapowiada kolejny krok

Rafał Trzaskowski poinformował w czwartek o szczegółach spotkania z radnymi KO, podczas którego uzgodniono, że „w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach – Pradze Północ i Śródmieściu – od początku listopada”. Prezydent Warszawy zapowiedział, że wniosek o zwołanie sesji złoży jeszcze w tym tygodniu.

Radni doszli również do porozumienia, że „od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej stolicy”. Trzaskowski uchwałę w tej sprawie ma przedłożyć radzie wiosną przyszłego roku. Jak wyjaśnił „ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań” Chodzi o planowania dodatkowych patroli służb, czy oznaczanie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie opóźniony. Rafał Trzaskowski się tłumaczy

Włodarz Warszawy wspomniał też o danych dotyczących tego „jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku”. „Z taką wiedzą do pozostałych dzielnic wejdziemy z programem lepiej przygotowanym, przećwiczonym w terenie – w dwóch centralnych dzielnicach miasta” – przekonywał Trzaskowski. Prezydent stolicy przyznał, że dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie „zdecydowanie nie przebiegła” w sposób wzorcowy.

Trzaskowski zapewniał, że trwa wyciąganie właściwych wniosków z tej sytuacji. „Zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków chce ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta – i tak się stanie. Krok po kroku. Do przodu. We właściwym kierunku” – zakończył włodarz stolicy. „Platforma po aferze ugięła się pod społeczną presją i będzie nocna cisza alkoholowa na terenie całego miasta” – cieszył się Jan Śpiewak.

Prohibicję wprowadzili wiele miesięcy temu. Co się zmieniło? Mamy najnowsze dane

