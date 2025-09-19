Warszawscy radni KO na ustach całej Polski. Trzaskowski zapewnia: Z niczego się nie wycofuję

Na Radzie Warszawy niespodziewanie wycofano projekt uchwały o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. Zamiast tego wprowadzono pilotaż w dzielnicach Śródmieście i Praga Północ. Wirtualna Polska usłyszała nieoficjalnie, że Rafała Trzaskowskiego do zmiany decyzji przekonał szef stołecznej PO Marcin Kierwiński.

– Radni KO wyjściowo zajmowali sceptyczne stanowisko wobec narzucania z góry nakazów i ograniczeń. Udało się jednak osiągnąć porozumienie z radnymi, żeby działać krok po kroku. Przekonałem moje koleżanki i kolegów do wprowadzenia ograniczeń sprzedaży alkoholu w sklepach w centrum miasta – wyjaśnił portalowi prezydent Warszawy.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Rafał Trzaskowski zabrał głos

„Wzorem innych miast wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszej kolejności w ścisłym centrum Warszawy-Śródmieściu i Pradze Północ. Po wcieleniu w życie zakazu w centrum i ocenie jego funkcjonowania podejmiemy decyzje, co dalej. Jestem przekonany, że miałem rację, szukając porozumienia” – kontynuował Trzaskowski.

Włodarz stolicy dopytywany o rozmowę z Kierwińskim potwierdził. Zaznaczył, że „razem wypracowali porozumienie”. – Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek zakazów w tym zakresie, szeroko rozumianej działalności gospodarczej, mandat radnych w tym zakresie jest mandatem wolnym, radni dzisiaj podejmują decyzję – tłumaczył się z kolei szef MSWiA na konferencji prasowej w czwartek. Kierwiński mówił wtedy, że „jest w kontakcie” z Trzaskowskim i radnymi KO.

Marcin Kierwiński wywołany do tablicy

Szef warszawskiej PO wyraził nadzieje, że decyzje są lub zostały wspólnie ustalone przez prezydenta stolicy i radnych Koalicji Obywatelskiej. – Ja nie jestem zwolennikiem odgórnych zakazów, które mają rozwiązywać rzekomo problemy, raczej jestem zwolennikiem skutecznych programów profilaktycznych i taki program radni Koalicji Obywatelskiej w Warszawie z prezydentem Warszawy przedstawią. Będzie on miał też w sobie pewne elementy pilotażu – podsumował Kierwiński.

– Mam inne zdanie niż radni KO. Jestem zwolenniczką ograniczeń, chociażby ze względu na swoją funkcję w MEN. Profilaktyka, ograniczenia w dostępie, ale również bariera finansowa (wzrost akcyzy) to najskuteczniejsze działania. Jestem za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie w godzinach 23-6 w całej Warszawie. Traktuje tę uchwałę co najwyżej jako pierwszy krok – przekazała WP Katarzyna Lubnauer.

Kinga Gajewska liczy na pozytywne skutki

Z pilotażu w dwóch dzielnicach, „które borykają się z największymi problemami wynikającymi z wysokiego spożycia, cieszyła się” także Kinga Gajewska. – Mam nadzieję, że doprowadzi zarówno do pozytywnych skutków, jak i dalszych decyzji politycznych w przyszłości. Pokładam też wielkie nadzieje w warszawskich szkołach i starań dyrektorów na rzecz organizacji nowego przedmiotu: edukacji zdrowotnej, który porusza tematy uzależnień od alkoholu – tłumaczyła.

Trzaskowski zabrał też głos w nagraniu w mediach społecznościowych. Przyznał, że sesja Rady Miasta „wywołała bardzo wiele emocji”, ale jednocześnie chce „wyjaśnić, co najważniejsze”. – Ja się z niczego nie wycofuję. Dalej stoję na stanowisku, że tego typu ograniczenia mają sens. I dlatego udało mi się przekonać do tego radnych, dlatego, że większość radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie jest żadna tajemnica, była przeciwko nakazywaniu czegoś, zakazom, nakazom – mówił włodarz stolicy.

Prezydent stolicy nagrał specjalny film

– Udało się ich przekonać do tego, że trzeba działać krok po kroku i wzorem innych miast w Polsce wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum, w Śródmieściu i na Pradze Północ – dodał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przekonywał, że „to początek, a on sam wsłuchał się w głos mieszkanek oraz mieszkańców i to jest właśnie wynik tych bardzo dokładnych konsultacji”. – Polityka, drodzy państwo, to jest sztuka kompromisu i przeprowadzanie takich programów, które mają szansę na poparcie większości. I tak się dokładnie stało w Warszawie – zakończył Trzaskowski.

Czytaj też:

Chaos, dymisja i „pilotaż” prohibicji. Burza na sesji Rady Warszawy. „Wybrali alkoholowe eldorado”Czytaj też:

Zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach jednak nie będzie? Ważna deklaracja