Popierał Trzaskowskiego, podał się do dymisji. „Nie mogę być dalej twarzą polityki”

„Na nic takiego się nie pisałem i nie będę twarzą takich scen. Wszedłem do polityki, bo wierzyłem, że można w niej działać na innych zasadach, w wierności dla własnych poglądów. Zostaję z tą naiwnością. Polityka społeczna musi być wyjęta z ryz bieżącej polityki oraz cienia ego radnych. Dziś nie jest. Moje trwanie w tym układzie osłabia tylko istotność spraw, w których chodzi przecież o ludzkie życie” – napisał w mediach społecznościowych Jacek Wiśnicki.

„Bardzo dziękuję za zaufanie i za te kilka miesięcy współpracy ze świetnymi urzędniczkami i urzędnikami. Na waszych barkach leży to miasto” – podsumował polityk Polski 2050. Chwilę wcześniej wiceprezydent Warszawy ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. W rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśnił, że powodem jest wycofanie przez Rafała Trzaskowskiego projektu wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całej stolicy.

Jacek Wiśnicki nie chce być już wiceprezydentem Warszawy

Jako alternatywę włodarz Warszawy zaproponował pilotażowe wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu na Śródmieściu i Pradze Płn. – Popierałem stanowisko prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Z żalem przyjąłem, że dzisiaj to stanowisko zostało wycofane i zastąpione absolutnie fasadowym dokumentem. Dla mnie jest to trudne, ponieważ odpowiadam za sprawy społeczne – tłumaczył Wiśnicki.

Zastępca Trzaskowskiego kontynuował, że „w związku z tym poinformował prezydenta, że nie może być dalej twarzą polityki społecznej w mieście i złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska”. Wiśnicki w rozmowie z Polskim Radiem RDC przekazał z kolei, że „na dziś nie widzi się w polityce, którą uprawia Koalicja Obywatelska w radzie miasta”.

Mocny przekaz zastępcy Rafała Trzaskowskiego do radnego KO

– Mam świadomość, że moja osoba wśród większości tej rady jest jakimś problemem, przynajmniej przedstawicieli tej większości rady. Tu szczególne ukłony w stronę pana Jarosława Szostakowskiego. Nasza znajomość jest krótka, ale intensywna – zauważył polityk Polski 2050. Radnemu KO Wiśnicki zacytował fragment wiersza Adama Mickiewicza „Precz z moich oczu”.

