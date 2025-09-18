Nagły zwrot ws. projektu Trzaskowskiego. „Skandaliczna wolta”

„Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu – wypracowaliśmy rozwiązanie, które uzyska większość w Radzie Warszawy. Szczegóły już za chwilę na sesji” – przekonywał Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych tuż przed godziną 11.00.

„Przedstawiciel Rafała Trzaskowskiego właśnie wniósł o usunięcie z porządku obrad uchwały o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu. Zamiast niej proponuje ‘stanowisko’, które nie ma skutków prawnych i niczego nie zmienia. Skandaliczna wolta. Sam Trzaskowski nie pojawił się na sali” – napisał z kolei kilkanaście minut po godz. 11 miejski radny Jan Mencwel.

Radny PO Jarosław Szostakowski tuż po godz. 11 zgłosił pod obrady w imieniu radnych Koalicji Obywatelskiej projekt stanowiska Rady m. st. Warszawy ws. działań ograniczających negatywne skutki nocnej sprzedaży alkoholu. Treść stanowiska została rozdana radnym.

„W ostatnich miesiącach prowadzona była dyskusja na temat wprowadzenia ogólnomiejskiego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Rada m. st. Warszawy stoi na stanowisku, że takie rozwiązanie nie jest proporcjonalne do skali problemu oraz generuje wysokie koszty społeczne i gospodarcze. Uważamy, że negatywne skutki nocnej sprzedaży alkoholu, takie jak zakłócenie porządku publicznego, hałas, czy incydenty związane z bezpieczeństwem mają charakter punktowy i lokalny, a nie ogólnomiejski” – brzmi fragment pisma.

Za wprowadzeniem punktu do porządku obrad zagłosowało 35 z 57 obecnych na sali radnych. Reszta była przeciwna, a nikt się nie wstrzymał.

