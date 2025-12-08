Zakaz, śledztwa i stracone miliony. Tak Polaków wrabia się w luksusowe jachty

– Przez dwadzieścia lat opanowałem sztukę sprzedaży jachtów – przedstawia się Tomasz Wrzesiński. – To magia. To emocje. To umiejętność stworzenia dla klienta świata, którego nie znajdzie nigdzie indziej – opowiada.

To jedno z nagrań na profilu, w którym jego firma chwali się, że jest dystrybutorem ekskluzywnych włoskich jachtów ze stoczni Ferretti i Pershing. Na swojej stronie z kolei zachęca, aby odkryć „nowy wymiar morskiej elegancji”, kupując kosztujący krocie jacht. Udostępnia konfigurator, zaprasza do kontaktu i swoich biur w Cannes, Monaco i podwarszawskich Łomiankach. Kolejna zakładka to czartery, dalej najnowsza opcja – „Yachts Coiny”, autorska kryptowaluta, mająca służyć do inwestycji w jachty.

– Sprzedaż jachtów to nie transakcja, to złożony proces – kontynuuje Wrzesiński. – Opiera się na głębokich relacjach, niezachwianej cierpliwości i ekskluzywnym dostępie do świata, w którym klienci nie tylko kupują produkt. Inwestują w wolność, zyskują prestiż i budują własną, trwałą legendę – stwierdza.

Dotarliśmy jednak do osób, które działalność Wrzesińskiego widzą zupełnie inaczej. Opowiadają o wartych miliony jachtach, których nigdy nie otrzymali, o wielomiesięcznych bataliach, prokuratorskich śledztwach i sądowych wyrokach.